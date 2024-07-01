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吳念庭首安帶動攻勢！台鋼「過三洞」離譜失誤釀禍　雄鷹5:13富邦

▲台鋼雄鷹8局上發生離譜失誤，最終8分之差不敵富邦悍將。（圖／記者葉政勳攝 ,資料照）
▲台鋼雄鷹8局上發生離譜失誤，最終8分之差不敵富邦悍將。（圖／記者葉政勳攝 ,資料照）

記者路皓惟/高雄報導

台鋼雄鷹今（1）日在主場澄清湖棒球場對戰富邦悍將，備受矚目的選秀榜眼吳念庭於7局下代打登場，迎來中職首秀，寫下選秀球員最快在一軍出賽紀錄，在全場歡呼聲中，吳念庭不負眾望，在生涯首打席擊出右外野強勁平飛安打，中職生涯首安一併出爐，也帶動台鋼攻勢，但反撲功虧一簣，終場台鋼以5：13不敵富邦。

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首局上王正棠從台鋼先發張喜凱手中擊出三壘安打，接著范國宸揮出左外野平飛安打，幫助富邦首開紀錄。1局下輪到台鋼反攻，趁著富邦左投陳仕朋控球不穩，出現3次四壞保送，將比數追成1：1平手。

2局上張喜凱遭遇亂流，王勝偉敲出安打後，周佳樂、李宗賢連續兩支二壘安打、打回2分，隨後王正棠高飛犧牲打再下一城，張喜凱也被打退場，富邦擴大至4：1領先。

台鋼由巫柏葳接替登板，但依舊無法止住富邦攻勢，3局上再次攻佔得點圈，王勝偉高飛犧牲打送回球隊第5分，接著周佳樂三壘安打帶有1分打點，前3局富邦打線掃出9支安打攻下6分，反觀台鋼僅有1支安打得到1分。

4局下魔鷹二壘安打帶動攻勢，杜家明也補上一支長打，台鋼追回1分。6局下台鋼洋砲魔鷹擊出超大號陽春砲，把小白球扛出場外，本季第15轟出爐，持續坐穩聯盟全壘打王，也幫助台鋼再添1分，但雄鷹仍處於3分落後。7局上，富邦在兩出局展開攻勢，周佳樂安打上壘，李宗賢敲安打回第7分。

7局下，吳念庭上場代打，迎來中職首秀，場邊觀眾響起如雷的歡呼聲；面對富邦投手王尉永，吳念庭連看2球沒揮棒，第3球鎖定速球攻擊打成界外球，在兩好三壞下，吳念庭逮中一顆145公里速球出棒，擊出右外野方向強勁平飛安打，中職生涯首安出爐，在擊出安打後，吳念庭先行退場，改由顏清浤代跑，並在回到休息室前脫帽向球迷致意。

吳念庭扮演球隊起爆劑，隨後林家鋐安打上壘，曾子祐選到保送，在二、三壘有人局面，陳文杰從曾峻岳手中敲安，一棒清壘帶有2分打點，台鋼追到5：7、兩分落後。

不過富邦悍將在8局上狂攻4分大局，一舉拉開領先差距，9局上富邦繼續再進帳2分，9局下王柏融被打中脖子，在防護員陪同下退場，最終台鋼以8分之差敗北。


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