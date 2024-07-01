中國羽球新星張志杰比賽中猝逝！家屬不滿處理慢　中外交部發聲

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亞洲羽球聯盟以及印尼羽協事後發出公告，張志杰被送醫後於當地時間6月30日23時20分去世。他在小組賽對陣日本隊的比賽中暈倒，在不到兩分鐘的時間內就被救護車送往醫院。並向張志傑的家屬送上慰問，「世界羽壇失去了一位天才選手」。
不過，張志杰的家屬不以為然，姊姊在微博等社群平台發出聲明，質疑賽事主辦單位和當地醫院處理不當，「看著看著他下了，中間抽搐了幾下之後，他還是有生命現象的，還抬頭了 經過了漫長的等待之後，醫護人員才趕到」。
張志杰的姊姊透露，事發後一直在聯繫教練，直到九點半左右才聯繫上，得知最後的希望是轉院治療，「最後告訴我們已經去世，他才17歲 你說第一時間就救助了，你說當地的醫療條件太差了，我還是不能接受。」
中國外交部發言人毛寧今日對此事表示，獲悉事件發生之後，中國駐泗水總領館立即聯繫了印尼有關單位全力救治，並且派員趕赴事發地了解。對當事人不幸離世深表惋惜和哀悼，向他的家人表示慰問。
張志杰年僅17歲，2023年進入中國國家青年隊，曾獲得2022年中國U系列羽毛球比賽U15-17總決賽15歲組男子單打冠軍，2024年荷蘭青年羽毛球國際賽男單冠軍，2024年中國全國青年羽毛球錦標賽乙組男團冠軍。