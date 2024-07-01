泰籍女鬧101遭強制送醫！網外流「病床照」 松德院回應了
台北101購物中心小CK專櫃，昨（30）日下午傳出遭身穿粉色洋裝的泰籍女子砸店，並作勢攻擊店員，過程全被逛街民眾目擊拍下，並上傳至社群平台Threads，引發網友熱議。警方獲報到場後，將她送往聯合醫院松德院區治療，但事件卻未平息，疑似泰籍女子的就醫影像竟在社群瘋傳，涉及洩漏病人隱私，院方也對此回應了。
社會組/綜合報導
1名網友昨日在社群網站Threads發文，透露自己在台北101逛街看到這幕，1名身穿粉色洋裝的女子，赤腳在走道上大聲嚷嚷、情緒十分激動，突然衝進小CK專櫃內，用手上的背包將貨架上的商品掃落在地，還不時用泰文咆哮，吸引大批民眾圍觀，「不知道發生什麼事情，店員最後還被攻擊，好可憐。」
警方獲報到場後，因當事人無法正常應答，且情緒激動有攻擊傾向，依《警執法》19條1項1款規定「瘋狂或酒醉，非管束不能救護其生命、身體之危險，或預防他人生命、身體之危險」，可依法執行管束，將她強制送往聯合醫院松德院區治療。
豈料，今日社群平台上又流傳一張女子被綁在病床上的影像，雖未拍到正臉，但從女子身上的粉色洋裝可見，疑似就是昨日大鬧小CK專櫃的泰籍女子。
台北市聯合醫院松德院區回應，經查該照片並非院內人員上傳，後續也將研議各項相關法律措施，並強調本院高度重視及保護就醫民眾的隱私，於急診就醫須知及公共空間具有告示，禁止私人於急診錄音錄影，同時也要呼籲民眾，應遵循個資法及精衛法對於病人隱私保護之規範，避免任意拍照、上傳或轉發，以避免觸法。