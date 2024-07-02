拋戶政勾稽未婚未生推政策　卓榮泰救少子化解方惹議

內政部昨日舉辦「2024年全國戶政日活動」，行政院長卓榮泰出席時並致詞時表示，面對少子化問題，提及戶政單位可將適婚年齡的未婚青年，或是結婚未生子的民眾，透過資料勾稽後，以便介紹獎勵政策。對此有網友質疑是查水表，認為戶政資料不是這樣用；更有網友認為，此舉不就是洩露個資嗎？而且還加重戶政的工作量，引發網友熱議。
記者陳威叡／台北報導
卓榮泰昨日出席「113年全國戶政日活動頒獎表揚典禮」，致詞時表示，戶政單位是在第一線直接面對民眾的政府機關，而戶政工作更涉及全國人口的盤點與合理規劃，有助於整體國家政策的推動，因此他要感謝所有戶政人員與志工夥伴的付出。
卓榮泰指出，「行動創新AI內閣」自520上任後，持續在既有堅實的基礎上，推動「創新驅動，普惠大眾」的施政理念，積極導入AI科技至政府部門、公共領域之中，以優化整體作業流程，期能提供更多簡政便民的服務。院長也期勉戶政夥伴秉持為民服務的最高熱忱，掌握民眾需求、解決民眾問題，共同打造經濟繁榮、社會文明的國家。
卓榮泰也強調，台灣現正面臨少子女化的國安問題，而戶政單位掌握全國人口資料，透過統計分析，將有助於政府研提更多獎勵生育與友善育兒的政策，以及政令宣傳與溝通，使我國少子女化對策計畫更為精進。
而卓榮泰此番話也引發熱議，對此有網友質疑是查水表，認為戶政資料不是這樣用，更有網友認為，此舉不就是洩露個資嗎？而且還加重戶政的工作量。