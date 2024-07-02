蔣淯安告別台啤！感性致謝閻家驊：感謝你願意相信只有174的我

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蔣淯安文中感性寫道，自己當年在台中揹著滿滿行李的背包，準備北上參加SBL的選秀，擔心會落選，直到聽見台啤和閻家驊選中自己的時刻，懸在半空的心才真正放下。
「謝謝台啤給予的機會，沒有球隊的栽培就沒有現在的蔣淯安。」蔣淯安寫道，「謝謝閻哥的照顧，在當年眾多好手的情況下，感謝你願意相信一個來自台中且身高只有174的蔣淯安。謝謝三哥，能在名人堂等級的球員旁學習，我真的非常榮幸與珍惜。謝謝台啤照顧我的學長與隊友們，讓台中離鄉背井的我，能在台北找到家的溫暖。最後謝謝雲豹的Johnny 哥、Kevin哥、Osn哥、Val姊以及書哥！雖然短短的一個賽季，但對我們一家人還是細微不至的照顧！謝謝你們。」
蔣淯安早已功成名就 閻家驊欣慰：沒讓我看走了眼
閻家驊看到蔣淯安的發文後，也為兩人十年合作的緣分告別，「看到小安的發文，寫了那麼多的謝謝，我亦謹代表台啤籃球隊的公司與球隊謝謝他。幸運地、我選了你，幸運地、你很爭氣，沒讓我看走了眼。」
在文中，閻家驊誇蔣淯安謙虛、認真且從不抱怨，也透露當年CBA要挖人，但小安選擇留台，4年前又有球隊要挖角，但小安還是選擇留台啤打拚，「當今年球季結束，台啤雲豹隊奪取了冠軍，圈內圈外都有人問起我你未來的去向，我均答說，現今整體環境改變太大，我已經沒有任何道理再去留你…順便，祝福你在未來的職場上，順風、順心。」