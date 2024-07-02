快訊／PLG富邦勇士吳永仁接執行教練！許晉哲未來可能轉行政職務

勇士王朝「三巨頭」終結！K湯前進獨行俠　詹皇電話攻勢也沒用

▲金州勇士核心Draymond Green（左起）、Klay Thompson、Stephen Curry合作超過10年，3人一同6進總冠軍賽、4次奪冠，還寫下無數紀錄，但隨著Klay Thompson離開，三巨頭正式瓦解。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士核心Draymond Green（左起）、Klay Thompson、Stephen Curry合作超過10年，3人一同6進總冠軍賽、4次奪冠，還寫下無數紀錄，但隨著Klay Thompson離開，三巨頭正式瓦解。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA金州勇士隊主將「K湯」Klay Thompson今（2）日深夜傳出震撼消息，他將加盟達拉斯獨行俠，根據美國媒體多家消息指出，Klay Thompson將以先簽後換的方式加入新球隊，預計簽下3年5000萬美元（約16億台幣）的天價，以及最後一年球員選擇權的方式，離開待了13年的勇士隊。Klay Thompson在灣區貢獻4座總冠軍，包括2015、2017、2018年總冠軍，以及2022年的重返榮耀奪冠，Klay Thompson都是不可或缺的重要功臣。Klay Thompson一度收到湖人「詹皇」LeBron James的電話攻勢，但他最後沒有加入家鄉球隊湖人隊，還是選擇了獨行俠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Klay Thompson勇敢決定　可能是最後大約

美國權威記者「沃神」Adrian Wojnarowski於節目上爆料指稱，當NBA自由球員市場正式開放時，LeBron James被爆料在休賽季第一天就打電話給Klay Thompson，但他卻不為所動。

根據美國記者Chris Haynes爆料，湖人願意開出每年2000萬的合約，加上交易出D'Angelo Russell為籌碼給勇士隊，但勇士隊婉拒報價，這讓Thompson也無緣以先簽後換方式回到家鄉效力。

34歲的Klay Thompson，他的三分球實力驚人，過去是勇士王朝的超級核心，尤其跟「嘴綠」Draymond Green、「柯瑞」Stephen Curry合作超過10年，6次進入總冠軍賽，4次奪冠，是勇士隊球迷的最愛之一。

不過Thompson在上個賽季繳出平均17.9分3.3籃板2.3助攻成績，其中三分球的命中率為3成87，跟過去動轍4成以上的三分球命中率有點差別，加上他過去單場都是20分起跳，季後賽更是神勇，但在目前勇士體系來看，Klay Thompson已經不是最重要人選。

生涯Klay Thompson累積793場出賽，場均19.6得分，3.5籃板、2.3次助攻，三分命中率高達4成以上，被認為是勇士隊最恐怖的三分射手之一，他生涯三分球命中數為NBA史上第五，共有2,481個，但隊友Stephen Curry是史上第一。

Klay Thompson婉拒湖人、勇士合約後，決心到新東家獨行俠打拚，也是對自己的新的挑戰，他將跟Luka Doncic和Kyrie Irving，合組新的「獨行俠三劍客」。


Klay Thompson3年16億加入獨行俠！金州勇士「浪花兄弟」宣告拆夥

Klay Thompson傳將離開勇士！「浪花兄弟」拆夥　這5隊是潛在下家

獨行俠急需3D球員！K湯是最佳解答？將成為Doncic最佳奪冠助手

魔術薪資空間超大！備妥10.8億銀彈　K湯、CP3一次打包直接升級？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生