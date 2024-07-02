勇士王朝「三巨頭」終結！K湯前進獨行俠　詹皇電話攻勢也沒用

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美國權威記者「沃神」Adrian Wojnarowski於節目上爆料指稱，當NBA自由球員市場正式開放時，LeBron James被爆料在休賽季第一天就打電話給Klay Thompson，但他卻不為所動。
根據美國記者Chris Haynes爆料，湖人願意開出每年2000萬的合約，加上交易出D'Angelo Russell為籌碼給勇士隊，但勇士隊婉拒報價，這讓Thompson也無緣以先簽後換方式回到家鄉效力。
34歲的Klay Thompson，他的三分球實力驚人，過去是勇士王朝的超級核心，尤其跟「嘴綠」Draymond Green、「柯瑞」Stephen Curry合作超過10年，6次進入總冠軍賽，4次奪冠，是勇士隊球迷的最愛之一。
不過Thompson在上個賽季繳出平均17.9分3.3籃板2.3助攻成績，其中三分球的命中率為3成87，跟過去動轍4成以上的三分球命中率有點差別，加上他過去單場都是20分起跳，季後賽更是神勇，但在目前勇士體系來看，Klay Thompson已經不是最重要人選。
生涯Klay Thompson累積793場出賽，場均19.6得分，3.5籃板、2.3次助攻，三分命中率高達4成以上，被認為是勇士隊最恐怖的三分射手之一，他生涯三分球命中數為NBA史上第五，共有2,481個，但隊友Stephen Curry是史上第一。
Klay Thompson婉拒湖人、勇士合約後，決心到新東家獨行俠打拚，也是對自己的新的挑戰，他將跟Luka Doncic和Kyrie Irving，合組新的「獨行俠三劍客」。