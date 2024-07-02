NBA史上最大合約誕生！塞爾提克5年102億續約Jayson Tatum創歷史
Jayson Tatum成為史上最高薪球員！NBA美國職籃塞爾提克隊今年贏得隊史第18冠，正式超越洛杉磯湖人，成為聯盟最多冠軍隊伍，陣中一哥Jayson Tatum也拿到生涯首座金盃，「綠衫軍」塞爾提克今(2)日傳出提供他5年3.14億美元(約102億台幣)的超級頂薪與他續約，創下NBA史上最大合約紀錄。根據《Bleacher Report》名記者Chris Haynes的報導，塞爾提克送上一紙5年3.14億美元(約102億台幣)的超級頂薪「綁定」當家一哥Tatum，包含球員選項，刷新Jalen Brown去年夏天簽下的5年3.04億美元(約98.4億台幣)天價合約紀錄。
記者吳政紘/綜合報導
Jayson Tatum未來5年在綠衫軍 有機會創立王朝
Jayson Tatum自2017年加盟塞爾提克以來，連打了7年季後賽，從未缺席過任何一場，2022年冠軍賽還輸給勇士隊，讓他很嘔，不過今年Jayson Tatum總算一圓冠軍夢，他在冠軍賽賽繳出場均22.2分、7.8籃板和7.2助攻，雖在FMVP票選中不敵Jaylen Brown，但綠衫軍能贏得隊史第18冠，他的表現絕對功不可沒，
此外，塞爾提克也跟後場主力「小白」Derrick White續約，他的合約將進入最後一年，2025-26賽季就會回到自由市場，塞軍奉上4年1.259億美元(約40.9億台幣)的合約留人，他也是球隊重要外線射手。
Jayson Tatum續約後，塞軍也搞定Jalen Brown等大咖球員，這讓綠衫軍未來還有很多本錢追逐冠軍，綠衫軍的前8名主要輪替球員的合約至少都會延續到下個賽季，有利於創造「新王朝」。
Jayson Tatum合約細節：
2025-26賽季：5412.6450萬美元
2026-27賽季：5845.6566萬美元
2027-28賽季：6278.6682萬美元
2028-29賽季：6711.6798萬美元
2029-30賽季：7144.6914萬美元