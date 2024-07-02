YTR眾量級終於上新片！遭批「假假的一起拍」：看得出來分了
YouTuber「眾量級」由情侶檔Andy、家寧組成，兩人交往9年，日前因雙方在社群沒有互動，加上官方帳號也沒更新，才傳出分手傳言。睽違2個月半月，眾量級YT終於上新片，而兩人在13分鐘的片長裡只同框1分鐘，互動也不如以往，讓網友忍不住質問「看得出來你們分手了真的騙不了我們這些老粉絲了⋯現在唯一的希望就是你們可以好好跟我們說清楚！」
記者薛羽彤／綜合報導
家寧和Andy這兩個多月以來都在各自的社群更新，期間有和一群好友一起看電影、Andy慶生會兩度同框，不過都沒像情侶般的親密互動。直到昨（1）日眾量級的頻道終於更新新片，主題為「24小時不碰手機」且兩人除了影片一開頭同框之外，後面都是分開旅遊自己拍攝。
由於分手傳言鬧了2個多月，家寧和Andy始終沒明確正面的回應粉絲的提問，粉絲也受不了在新片留言區一吐怨氣，認為他們該把兩人關係講清楚，「家寧變得很多~不像以前的家寧了」、「應該是分了啦！是因為他們都是從事YT工作所以還是需要流量，都過這麼久才拍，其實看他們講話就知道沒在一起了」、「這樣一起硬拍影片把大家都弄不明白，說實在這才是最傷粉絲的行為」、「要分手真的要說，不要都這樣假假的一起拍一部影片，真的.....非常沒必要...」、「這個影片根本就是2個人分開拍，剪在一起罷了。」
此外，也有不少人抱怨兩人以前惡搞系列比較好看，這支影片看起來像是為了業配而拍，充滿應付和敷衍，「跟我的期末報告一樣敷衍」、「跟7年前比真的都變了...」、「今天的上片我感受不到誠意… 這種生硬的影片真的看不下去。」