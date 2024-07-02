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吳念庭加入台鋼雄鷹首秀就敲安！跟老爸吳復連創「罕見」中職紀錄

▲台鋼雄鷹選秀榜眼吳念庭代打出賽，中職生涯首打席就敲出安打，跟老爸吳復連創下父子檔罕見紀錄。（圖／台鋼提供）
▲台鋼雄鷹選秀榜眼吳念庭代打出賽，中職生涯首打席就敲出安打，跟老爸吳復連創下父子檔罕見紀錄。（圖／台鋼提供）

記者吳政紘/綜合報導

前旅日埼玉西武獅隊好手吳念庭，在昨（1）日迎來他在中職代表台鋼雄鷹首秀，吳念庭在7局下代打上場，首打席即敲出生涯首安，他也開心慶祝，而根據中職紀錄顯示，吳念庭首打席敲安，也創下中職一些罕見紀錄，他跟老爸吳復連，是第一對父子檔首打席都敲安的球員，並且都是在生涯首場都幫助球隊建功。而王光輝、王威晨父子檔也不一樣，王光輝生涯首場出賽就敲安，王威晨則是在生涯第二場出賽時敲出安打，因此吳念庭、吳復連父子檔也有巧合出現。

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吳復連在首打席就敲安　對手是味全龍

吳復連當年從日本返國參加選秀獲兄弟象指名，並於1990年12月29日在兄弟飯店完成簽約，而兄弟首任領隊洪杰則代表球團出席，34年後，吳復連的兒子從日本返國參加選秀獲台鋼雄鷹指名，也在台鋼首任領隊劉東洋的見證下於6月29日簽約，台鋼球團還曬出照片，完美復刻當時情景。

吳復連在1991年3月24日迎來生涯首戰，對手就是味全龍，吳復連打六棒先發游擊手，結果他在2局上對戰「金臂人」黃平洋，敲出生涯首安，單場雙安，打擊率高達6成67，展現出他旅日身手。

吳念庭雖然因為調整因素，昨天並未先發，但他也在生涯首秀，首打席對戰王尉永，敲出右外野安打，也是他生涯中職首支安打，承襲老爸的紀錄，並且吳念庭的背號為67號，竟然剛好跟吳復連首場打完6成67的打擊率相互輝映，可說是「巧合」。

此外，吳念庭跟吳復連，也成為史上第一對中職父子檔在首打席就敲安的球員，可說是創下相當難得且很不容易的紀錄，讓球迷也感到訝異。過去有不少「球二代」，如：陳冠偉、陳威成，以及劉家愷與父親劉榮華，還有林振賢跟林大展、王威晨、王光輝，吳念庭、吳復連從旅日歸國，也算是有多種巧合。

吳念庭在中職第一場出賽，首安馬上出爐，他表示：「其實離實戰快兩個月，但看球還蠻清楚的，感覺很興奮，身體找到好的打擊記憶，很開心首打席就敲出安打。」洪總也對吳念庭的表現給予肯定：「看起來狀況很不錯，阿達力（打擊甜蜜點）很好，感覺不用去二軍打球了，但還是讓他先去二軍調整一下。」

吳念庭的首安是在滿球數後做攻擊，他說：「先選球，穩一個後再攻擊。」在擊出首安後，吳念庭退場未上場守備，他解釋：「因為距離實戰蠻久的，守備和戰術都需要磨合，所以今天只有打擊，下半季能夠開始先發上場是最好的。」

▲台鋼雄鷹選秀榜眼吳念庭代打出賽，結果首打席就敲安。（圖／台鋼提供）
▲台鋼雄鷹選秀榜眼吳念庭代打出賽，結果首打席就敲安。（圖／台鋼提供）
▲ 吳念庭、吳復連父子為台鋼雄鷹大巨蛋主場開球，為中職選秀暖身。（圖／台鋼提供）
▲ 吳念庭、吳復連父子為台鋼雄鷹大巨蛋主場開球，為中職選秀暖身。（圖／台鋼提供）
▲台鋼領隊劉東洋（左）見證吳念庭完成簽約（下圖），完全復刻34年前吳復連的簽約照片（上圖）。（取自台鋼雄鷹臉書）
▲台鋼領隊劉東洋（左）見證吳念庭完成簽約（下圖），完全復刻34年前吳復連的簽約照片（上圖）。（取自台鋼雄鷹臉書）

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