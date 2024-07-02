求婚後首度同框！張書豪「緊貼歐陽妮妮」 有沒有懷孕一目了然
歐陽妮妮和張書豪拍台劇《腦波小姐》假戲真愛，交往近6年決定攜手共度下半輩子，日前男方求婚成功，將擇日赴戶政事務所登記和宴客，近日小倆口現身好友生日聚會，合照時動作親密，羨煞不少人，而外界猜測歐陽妮妮是否已經懷孕，本人肚皮看似平坦，沒有任何孕味。
記者楊穎軒／綜合報導
上個月30日，張書豪、歐陽妮妮出席演員摯友張捷的生日餐會，張捷老婆夏如芝在粉專上傳大合照，同場的還有金鐘視帝黃河、女星潘映竹等人，可見歐陽妮妮站在最左邊比出剪刀手，張書豪從後方緊貼未婚妻，兩人都穿黑色服裝，放閃不著痕跡。
張書豪與歐陽妮妮公布求婚成功的喜訊，傅娟回應《NOWnews今日新聞》，叮囑未來女婿：「親愛的書豪，公主確實是很公主，希望書豪像王子一樣，永遠陪伴公主長長久久，加油哦！」歐陽龍表示：「親愛的妮妮能夠幸福滿滿、開開心心、健健康康，相信這是所有天下父母心對孩子最大的願望，祝福你們，爸爸愛妳！」
歐陽妮妮突然接受張書豪求婚，讓外界猜測是否「帶球嫁」，歐陽和張家雙喜臨門，針對懷孕一事，據《三立新聞網》報導，歐陽龍笑說：「我真的不知道，如果是，當然也祝福啊！」張書豪經紀人則是否認：「沒有吧！沒聽張書豪說！」