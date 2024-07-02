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國安嚴法！香港連續5年沒辦七一大遊行　「台灣總統」在港媒消失

▲ 7月1日是香港主權「回歸」中國滿27週年的日子，但不少觀察人士都認為，香港這座「東方之珠」早已失去了曾經引以為豪的自由，淪為一座「普通的中國城市」。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 7月1日是香港主權「回歸」中國滿27週年的日子，但不少觀察人士都認為，香港這座「東方之珠」早已失去了曾經引以為豪的自由，淪為一座「普通的中國城市」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

昨（7月1日）是香港主權「回歸」中國滿27週年的日子，但自從5年前的反送中運動、港版國安法實施後，不少觀察人士都認為，香港這座「東方之珠」早已失去了曾經引以為豪的自由，淪為一座「普通的中國城市」。有外媒就對比國安法實施後這幾年，台灣新聞以及「台灣總統」等詞，是如何在港媒版面上集體「消失」；也有外媒指出，今年已經是連續第5年，香港沒有舉辦七一大遊行、宣洩社會訴求，擔心怨憤累積是否會有引起大爆發的一天。

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根據《BBC》報導，《香港國安法》在2020年頒布實施，第20條「分裂國家」罪所涵蓋的分裂國家、破壞國家統一行為，港府稱是指「台獨」分裂活動或其他「非法改變台灣作為中華人民共和國的一部分的法律地位」的活動。然而，現在北京對「台獨」的定義越來越廣，賴清德上任總統後，中國多個部門隨即公布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，涵蓋懲治「台獨分裂國家行為」共22條規定，最重可處死刑，追訴期為20年。

▲賴清德今天就職，並在總統府前發表演說。（圖／攝影中心）
▲在香港，賴清德就職台灣總統是個轉折點，台灣政治新聞比以前更加敏感。（圖／攝影中心）
有不願具名的港媒記者透露，520那天公司高層召集了各部門中層主管開會，宣布基於法律風險考量，以後報導台灣時，不能寫「總統」，剛卸任香港記者協會主席的陳朗昇也直言，中國對台灣的限制越來越嚴重，以前台灣總統講了什麼，香港記者通常會照寫，但現在卻成了件危險的事，隨時會被說成是幫忙宣傳台獨。

報導形容，「台灣總統賴清德」的稱謂，短時間內似乎就在香港媒體上集體消失了，雖然23條立法通過後就猜到會有這一天，但賴清德上台是個轉折點，台灣政治新聞比以前更加敏感，現在就連深圳的新聞都比台灣新聞多，即使有報，用語大多也有所改變。

香港中文大學新聞與傳播學院教授李立峯表示，以往香港傳媒不會完全跟隨中國官方那套話語，但如今環境壓力更大，有些指示更直接，有官媒化趨勢，無論是主流媒體還是網絡媒體，似乎都不得不兼顧「政治正確」，而且國安法後香港媒體界流失大批記者，熟悉台灣時事的更是少之又少。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲香港已連續5年沒舉辦七一大遊行。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
《美國之音》也指出，國安法發布前，以往7月1日都會有民主派組織發起七一大遊行，由銅鑼灣維多利亞公園遊行到政府總部，宣示各式各樣政治及民生訴求。在經歷2019年反送中以及2020年新冠疫情爆發，今年已經是連續第5年沒有團體舉辦七一大遊行。

香港伍倫貢學院社會科學院兼任講師黃志偉形容，遊行集會有如發燒感冒，是社會健康的警號，讓當局可以對症下藥解決問題，呼籲當局不要視遊行集會為罪惡，否則社會看似穩定，實則有可能累積更大的怨憤：「能夠有機會直接等那些不滿的聲音聽進政府的耳中，好過市民完全不發聲，不出聲不等於社會氣氛變得更好，若心裡面另有聲音跟想法，社會猜忌更嚴重，施政會出現有很多的誤解、錯判，誤會愈來愈深，最終是否又要用強硬手段處理？未免又是一個不聰明的做法。」

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