不滿態度差！3惡煞「酒瓶爆頭」狂歐 超商店員遭打腦震盪畫面曝
6月29日晚間9點多，台北市中山區北安路某超商，發生打人衝突，52歲陳姓男子到超商購物，疑似因不滿24歲孫姓店員態度差，遂叫來2名親友毆打孫男，過程畫面被監視器拍下，警方獲報趕抵，依現行犯將陳男3人逮捕，受傷的店員孫男提告傷害，訊後，陳男3人被依妨害秩序、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌送辦，超商也將求償營業損失。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當天晚間，陳男到超商買便當，不滿店員孫男找零錢時「把錢放在櫃台上」，之後又未主動給餐具，認為對方態度不佳，氣得打電話給2名親友（陳男、鄧男）來助陣，陳男先是把便當砸到孫男身上，之後拉扯櫃台內的孫男衣服，之後又將人拖到櫃台邊，3人不斷揮拳攻擊其頭部及背部，之後又持玻璃酒瓶，朝孫男頭上猛砸，有民眾見狀急忙報警處理。
警方獲報後趕抵，先將受傷的孫男送醫，孫男因頭部遭攻擊有輕微腦震盪，所幸無生命危險。陳男3人被警方依現行犯逮捕，受害者孫男決定提告傷害，3人訊後被警方依妨害秩序、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌移送檢方偵辦，且超商也將要求3人賠償營業損失。
※【NOWnews 今日新聞
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