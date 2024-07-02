熱到崩潰！氣溫飆38度「週四再升溫」 吳德榮：今明午後雨下最大
今（2）日依舊是「高溫有午後雨」的天氣型態，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今天的高溫上看攝氏38度，午後對流也將發展旺盛，中部以北、山區的大雷雨較明顯，週四、週五（7/4、7/5）的午後雷雨情況稍微趨緩，但氣溫近一步提升，週末水氣略增，午後雷雨又會較為廣泛。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天有「滯留鋒」在華南至長江流域一帶南北徘徊，週四起「滯留鋒」北移至長江以北，台灣都在「鋒面前暖氣團內」，空氣本就偏暖，加上位處太平洋高壓範圍，天氣大致晴朗，白天陽光加熱，帶來「極端高溫」的條件，最高氣溫常達攝氏36至38度，甚至更高，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。
今日各地區氣溫分佈上，北部攝氏25至37度，中部攝氏25至37度，南部攝氏25至37度，東部攝氏24至38度。
吳德榮提醒，今明兩天，台灣仍在太平洋高壓西側，由於「沉降作用」偏弱，無法壓制大氣「潛在不穩定度」，因此各地近山區午後有對流發展，將與會擴大到鄰近平地及部分山區，應注意局部「大雷雨」，小心雷擊、強風、瞬間大雨的威脅，平地應防「急雨積水」，山區續防「坍方、落石、土石流」。
吳德榮提及，週四、週五太平洋高壓略北抬西伸，「沉降作用」有稍微增強，不過仍有午後對流，只是雨區縮小，大多侷限在山區；週六至下週一（7/6至7/8）低層水氣略增、「潛在不穩定度」又提高，近山區午後有對流發展，擴大至鄰近平地及部分山區。週五起至下週一氣溫持續偏高，仍應注意防曬、防中暑。