大谷翔平勇奪單月大聯盟最佳九人！6月12轟太猛　可望加碼再拿MVP

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大谷翔平要在6月拿到MVP，最大對手是費城人隊的 Bryce Harper，雖然他進入傷兵名單，但他在6月打擊率高達3成74，還有7轟演出16分打點，OPS1.166。而大谷生涯累積4座單月MVP，若本月再獲獎，就是生涯第5座，大谷有機會成為史上最多單月MVP的日籍球員。
大谷在這個月則是扮演「最強核彈頭」，自17日隊友Mookie Betts受傷後，大谷開啟「強打」模式，並且帶動球隊戰績，有機會搶下單月MVP殊榮。
大谷生涯過去4度拿下單月MVP，不過最佳九人也很全面，大谷擊敗兩聯盟各隊好手，也證明他僅管只擔任打者，也是能在大聯盟生存的強打者。
以下為6月最佳九人名單：
▽捕手 Adley Rutschman（巴爾的摩金鶯）
▽一壘手 Bryce Harper（費城費城人隊）
▽二壘手 Ketel Marte（亞利桑那響尾蛇）
▽遊撃手 Gunnar Henderson（巴爾的摩金鶯）
▽三壘手 Royce Lewis（明尼蘇達雙城）
▽外野手 Aaron Judge（紐約洋基）
▽外野手 Steven Kwan（克里夫蘭守護者）
▽外野手 Bryan Reynolds（匹茲堡海盜）
▽指定打擊 大谷翔平（洛杉磯道奇）
▽工具人 Carlos Correa（明尼達雙城）