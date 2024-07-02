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大谷翔平勇奪單月大聯盟最佳九人！6月12轟太猛　可望加碼再拿MVP

▲大谷翔平6月入選大聯盟最佳九人，有機會拿到單月MVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平6月入選大聯盟最佳九人，有機會拿到單月MVP。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平6月打瘋了！大聯盟官網今（2）日公布單月最佳九人的「Team Of The Mans」獎項，洛杉磯道奇隊二刀流好手大谷翔平毫無意外入選指定打擊第一名，6月大谷打出好成績，單月打擊率高達2成93，還有12轟跟24分打點，攻擊指數OPS1.110，大谷已經連續2個月蟬聯最佳九人獎項。大谷翔平的好表現讓他有機會拿到單月MVP，他曾在2021年、2023年都拿過6月MVP，「6月狂谷」的外號不是叫假的。而大谷累積4座單月MVP，若本月再獲獎，就是生涯第5座，大谷有機會成為史上最多單月MVP的日籍球員。

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大谷最佳九人連續入圍　有機會又拿6月MVP

大谷翔平要在6月拿到MVP，最大對手是費城人隊的 Bryce Harper，雖然他進入傷兵名單，但他在6月打擊率高達3成74，還有7轟演出16分打點，OPS1.166。而大谷生涯累積4座單月MVP，若本月再獲獎，就是生涯第5座，大谷有機會成為史上最多單月MVP的日籍球員。

大谷在這個月則是扮演「最強核彈頭」，自17日隊友Mookie Betts受傷後，大谷開啟「強打」模式，並且帶動球隊戰績，有機會搶下單月MVP殊榮。

大谷生涯過去4度拿下單月MVP，不過最佳九人也很全面，大谷擊敗兩聯盟各隊好手，也證明他僅管只擔任打者，也是能在大聯盟生存的強打者。

以下為6月最佳九人名單：

▽捕手　Adley Rutschman（巴爾的摩金鶯）

▽一壘手　 Bryce Harper（費城費城人隊）

▽二壘手　Ketel Marte（亞利桑那響尾蛇）

▽遊撃手　Gunnar Henderson（巴爾的摩金鶯）

▽三壘手　Royce Lewis（明尼蘇達雙城）

▽外野手　Aaron Judge（紐約洋基）

▽外野手   Steven Kwan（克里夫蘭守護者）

▽外野手　Bryan Reynolds（匹茲堡海盜）

▽指定打擊　大谷翔平（洛杉磯道奇）

▽工具人　Carlos Correa（明尼達雙城）


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