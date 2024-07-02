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BLACKPINK成員Lisa家鄉拍MV！曼谷成焦點　泰國推出全新觀光路線

▲Lisa的《Rockstar》MV充滿濃濃泰國風情。（圖／翻攝自Youtube）
▲Lisa的《Rockstar》MV充滿濃濃泰國風情。（圖／翻攝自Youtube）

國際中心賴正琳／綜合報導

韓國天團BLACKPINK的泰國成員Lisa 6月28日推出個人新歌《ROCKSTAR》，並在家鄉泰國拍攝MV，短短數日在YouTube上獲得超過5500萬瀏覽量。泰國旅遊局（Tourism Authority of Thailand，簡稱TAT）宣布將在MV拍攝地曼谷唐人街建設和規劃新的步行觀光路線，希望吸引更多遊客前往。

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《曼谷郵報》和泰國PBS等媒體7月1日的報導，泰國觀光局計劃在MV拍攝場地建立徒步觀光路線，曼谷市政府更打算為唐人街注入更多中國元素，計劃為人行道更換新瓷磚，配以牡丹（Bo Tan）花卉圖案和「耀華力路必須走下去」（Yaowarat must go on）字句為特色。

曼谷唐人街耀華力路成為最新熱門景點。（圖／報系資料照）
曼谷唐人街耀華力路成為最新熱門景點。（圖／報系資料照）

泰國執政黨的黨魁兼國家軟實力戰略委員會副委員長貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）稱Lisa的MV為「軟實力的榜樣」，並表示耀華力路已成為家傳戶曉的名字。泰國政府將會利用MV所帶來的關注去推廣耀華力路的街頭美食。

Lisa在6月28日發布《ROCKSTAR》MV，大量泰國粉絲和外國遊客隨即前往拍攝地耀華力路「朝聖打卡」，預計成為今年最新熱門景點。


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