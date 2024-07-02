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被當飯局妹！網問「月薪6萬」該換工作嗎？專家教戰1關鍵

▲有網友發文表示，目前工作月薪6萬，生活優渥，工作也不太需要加班，但卻總被主管當飯局妹，讓他身心倦怠想要離職。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲有網友發文表示，目前工作月薪6萬，生活優渥，工作也不太需要加班，但卻總被主管當飯局妹，讓他身心倦怠想要離職。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

記者許若茵／台北報導

離職與求職都需要勇氣，有網友發文表示，目前工作月薪6萬，生活優渥，工作也不太需要加班，但卻總被主管當飯局妹，讓他身心倦怠想要離職。人力銀行建議，若這不屬於工作範疇，可以勇敢拒絕。

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一名網友在論壇發文指出，在公司待了15年，工作時間朝九晚七不太需要加班，公司其他福利先不談，光是月薪6萬元很夠用，生活過得算是優渥，只是原Po很困擾手上負責的客戶超級難搞，公私不分的狀況嚴重隨時Line她只是為了想聊天，不論是休假或生病都要回訊息。

網友更提到，本身工作不是業務性質，卻總是被主管當飯局妹，經常被安排藉故開會去陪客戶吃飯下午茶，飯局上也免不了喝酒和陪聊，因為無法得罪人而感到相當無奈；再加上公司主管講話分不清狀況，讓原Po經常陷入是非議論而慘遭同事排擠，身心嚴重倦怠很想離職，但身邊親友總苦勸「這樣的薪水真的不好找」要她再忍一忍。

此文一出，引起網友不同評價，有人認為「騎驢找馬，找到更好的就換」、「可以準備離了，先把轉職的錢存夠，有空就慢慢投履歷試水溫」、「如果覺得受不了應該儘早更換，因為隨著時間過去，妳換工作的成本只會更高」、「快要40歲還被當成飯局妹，這個年紀不是應該獨當一面去談生意嗎？」，不過，也有另一派網友建議原Po「勸你不要離職啦，找工作很麻煩，重點是薪水也沒有多好」、「知足一點這在彰化只有3萬」、「看你這15年學到什麼，如果啥都沒學到又想維持現在品質就繼續待著吧」、「往好處想，妳一定很漂亮或是講話風趣會帶話題，才會被叫去參加飯局」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，根據1111人力銀行調查發現，有高達8成9上班族都曾經在工作場合遇過慣老闆，最常發生的三種狀況包括「一人當多人用/不能讓員工閒置58.2%」、「被指派做非份內工作的雜事54.9%」以及「情緒暴力/咆哮員工45%」。從發文看出，陪客戶吃飯下午茶，如果當初面試應徵時並未提及，而且也不屬於工作性質範疇，建議原Po不妨向主管清楚表達立場委婉拒絕，不要讓自己長期陷入倦勤情緒中，這份工作才能做得長久。

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