張元植殞落！K2戰友呂忠翰哀悼：我的不捨悲痛 被抽走了部分靈魂
我國知名登山專家張元植，日前在法國山區意外墜落身亡，享年36歲。曾與張元植一起挑戰世界第二高峰、海拔8611公尺的K2的登山專家「阿果」呂忠翰，心情難以平復，兩天後才在臉書發941字悼念文，感傷稱，「我的不捨悲痛，被抽走了部分靈魂」。
記者何哲欣／台北報導
呂忠翰在臉書說，「我們還有好多夢想未竟，你的歐洲三大北壁，Trango tower ，道拉吉里西北稜新路線，卓奧友南壁，希夏邦馬南壁，K2北壁，最終大魔王G4，說好的一起開啟大攀登時代，那樣的夢沒有了你，留下來的人做的到嗎？」
呂忠翰說感嘆，「我想35歲又八個月的你沒有遺憾了，只剩下我的不捨悲痛，被抽走了部分靈魂，但這顆地球會等著你這位彗星再度回來的，人類總是要走向這一步，所以我很珍惜相識超過的這二十年，冒險上的出生入死，太多太多事情可以回想，這大半輩子都有你，連手機電腦照片影像都比女友的多了，現在不知打了多少字，又刪掉多少次，你也無法再看到了。
呂忠翰說，「很替你感到驕傲跟羨慕著，這些年你責無旁貸擔任起先鋒，交代你的事情都妥妥的安排好，能為台灣的探索文化注入活力跟清澈的視野，是重要且美好的，我們會一起轉動台灣冒險的齒輪，繼續傳承進行。永遠愛你的兄弟。」