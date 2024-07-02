男性都要看！「攝護腺癌」60%確診已晚期 有「3徵兆」快去泌尿科
攝護腺癌對男性而言如同一個「無聲殺手」，其發生率及死亡率在台灣逐年增加，據統計，已分別占男性癌症的第5名及第6名，高雄博田國際醫院泌尿科醫師王建勝表示，攝護腺癌患者早期常因為「無感」而延誤就醫，提醒民眾，若發現平常有出現「尿頻」、「排尿困難」、「尿液異常」就應該向醫療人員求助，不要再拖延了！
記者張志浩／綜合報導
王建勝在臉書粉專分享，攝護腺癌是男性中最常見的癌症之一，尤其在老年人，確診者近9成都是50歲以上，且攝護腺癌在早期沒有明顯症狀，許多患者常常因為「無感」而錯過最佳的治療時機。童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉也表示，國人對攝護腺癌的警戒心也不夠，患者往往忽略警訊，以至於近6成台灣病友確診時，已是晚期，更有3成以上病友初次診斷時就出現轉移。
王建勝說明，其實尿頻、排尿困難、尿液異常都是罹患攝護腺癌的跡象和前兆，平時也應做定期的攝護腺篩檢 。歐宴泉則建議50歲以上男性，「應每半年定期至泌尿科」進行「血液攝護腺特異性抗原（PSA）檢查」與「肛門指診」，若是高度懷疑者，建議進行多參數磁振造影融合超音波影像切片，及早發現及早治療是與攝護腺癌和平共存之道。
而針對攝護腺癌的治療，王建勝指出，方法因情況而異，可能包括手術、放射線治療、荷爾蒙治療等，重要的還是患者與醫生配合，才能找到最適合情況的治療方案。
歐宴泉提醒，攝護腺癌常見的轉移部位，以「骨轉」居多，大約佔75%，其次是轉移至「內臟器官或淋巴腺」，約佔15%，「骨轉移合併內臟器轉移」10%，門診觀察，不少患者都是先至骨科或其他外科就醫，因而錯失最佳治療時機。