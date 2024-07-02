對賴清德絕望？游盈隆還原語意 提醒「這些人」：別一路玩到掛
總統賴清德日前因稱「互不隸屬」導致兩岸局勢緊張，隨後又針對國會改革法案提出釋憲，向在野黨宣戰。台灣民意基金會董事長游盈隆坦言，台灣政局很亂，本來期盼賴清德能展現憲政高度，領導國家向前走，但如今對賴清德執政後的政局感到非常失望，甚至有點絕望，不過此言卻被解讀為他對賴清德感到失望甚至絕望。游盈隆為此在臉書發文澄清，他的原意是「對政局演變至此，我當然失望，我非常失望，甚至有點絕望」。
政治中心／綜合報導
游盈隆上月28日接受廣播節目《千秋萬事》訪問，他表示台灣如今的政局很亂，而亂象根源在國會三黨不過半的局面，但執政黨看起來沒能正面處理國會三黨不過半所造成的問題，導致藍白合流所造成的國會生態丕變；他本來期盼總統能展現憲政高度，領導國家向前走，若院際有衝突能仲裁，可現在看來不可能了，因為氣氛都搞壞了，而政黨間關係若搞壞，將演變成很難處裡的政治問題。游盈隆坦言，本來對於剛上任的賴清德有些期待，但至今也越來越不談期待問題，因為跟現實離的越來越遠，「我當然失望，我非常失望，甚至有點絕望」。
游盈隆在臉書發文指出，部分媒體下標較為辛辣，將他在廣播節目中的話解讀為「我對賴清德非常失望」等，引起幾位好友來電關切或調侃。他表示，過去30年，他累積了不少媒體經驗，他不會去怪媒體下標太辛辣，因為媒體有媒體的需要；但為了避免誤解，他還是要澄清，自己的原意是「對政局演變至此，我當然失望，我非常失望，甚至有點絕望」，他的憂慮是2024整體台灣政局的空轉、內耗、混亂，甚至失控。
游盈隆提醒，下半年大家神經要大條一點，因為可能會見識到台灣前所未見的政黨惡鬥，以及行政與立法兩權空前的碰撞和僵局形成。一言以蔽之，自今年2月1日立法院開議以來，台灣已進入「政治地震期」，3日一小震，5日一大震，一直到年底，「當然，朝野政黨領導者或操盤手，最好要節制，不要一路玩到掛。」