輸液原25元「專案進口變82元」！她怒轟衛福部：還自滿缺藥數目少

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李彥秀指出，過去1年間，從降膽固醇的「立普妥」、糖尿病用藥「愛妥蜜」、白內障用藥「柯寧優尼」，到小朋友的止吐止咳塞劑／退燒藥、藥品原料膠囊，甚至指示用藥普拿疼，基本的手術、洗腎用生理食鹽水，都接續出現缺貨。「缺藥，絕對不是比率問題、不是數量問題；每一項的缺藥，都代表著有民眾迫切等待治療、代表著民眾健康遭受疾病威脅。」
李彥秀提到，回顧1年前的2月27日，衛福部發布新聞稿說明「建立短中長期策略，確保穩定藥品供應」，但時過1年，缺藥問題卻依然頻傳，衛福部則總有第101個理由與藉口；政策的原地踏步，策略交白卷，最後傷害的都是民眾權益，以及用珍貴的健保資源，為施政失敗買單。
李彥秀說，根據健保署5月底的會議資料，健保原支付單價25元的500mL生理食鹽水，現在卻要額外支出最高14.37元的運費、關稅、倉儲費用，以及18元的管銷成本，用高達82元的代價專案進口。健保署一手揮霍健保資源，另一手則是自滿於「缺藥數目少」。
李彥秀指出，執政黨打造韌性台灣淪為口號，衛福部建構韌性醫療照護體系成為空談，當衛福部依舊推託沒有缺藥，只是產能不足，不願正視缺藥問題，仍然認為缺藥品項少、執政好棒棒，那如何奢談健康台灣？