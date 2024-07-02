嗆雞排妹「爛掉還有人要、戴綠帽」！男網友慘挨告1句話噴5000元
2022年11月間，一名王姓男網友於「爆料公社」粉絲專頁下留言，嗆「雞排妹」（鄭家純）「爛掉」、「戴綠帽」等字眼，遭「雞排妹」提告，王男事後坦承犯行，但未與「雞排妹」和解，案經士林地院審理，依公然侮辱罪判處罰金5000元，可上訴。
記者林盈君／綜合報導
據了解，王男於前年11月間，在「爆料公社」粉絲專頁中、「雞排妹」新聞PO文留言處，發文辱罵「雞排妹」（鄭家純）嗆「這種都已經爛掉了還有人要喔，小心娶到她會搗霉一輩子喔，不然就是有可能讓你戴綠帽」等文字，事件發酵後遭「雞排妹」提告公然侮辱。
士林地院審理，認為王男留言提及「爛掉」、「戴綠帽」等字眼，具有輕蔑、鄙視之意涵，貶損鄭女的社會評價，且留言也無關公共利益，留言也被眾多網友看到，逾越一般人可合理忍受的範圍。法官認為，王男濫用言論自由權，損害鄭女的人格權、名譽權，審酌他坦承犯行，尚知悔悟，但未與鄭女達成和解，判處罰金新台幣5000元，如易服勞役，以1000元折算1日，全案可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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