國民黨擬推「核電延役法」 郭智輝：立院通過什麼就執行什麼
全台停電事件頻傳，核三廠1號機7月將停機進入除役，各界擔心停電問題更加嚴重。國民黨擬推動《核能延役修法案》修法，最快在7月8日教育及文化委員會排案審查。對此，經濟部長郭智輝今（2）日表示，經濟部是執行單位，立院通過什麼就執行什麼。
記者呂炯昌／台北報導
立院今日繼續邀請行政院長卓榮泰施政報告，並備詢。郭智輝會前接受聯訪，媒體詢問部立桃園醫院昨傳跳電，郭智輝說，那是跳電問題，不是缺電問題；至於打電競比賽時突然跳電，那是設備問題。
針對和碩董事長童子賢說核電占比應三成、蔡政府減碳成績較馬政府差等，郭智輝表示，他尊重童子賢的看法，他自己沒有什麼看法。
國民黨團力擬推核能延役。郭智輝說，他尊重立法院決定。媒體追問是否符合核安的標準或定義，郭智輝說，他個人沒有標準或定義，經濟部是執行單位，執行確定的事情。經濟部在法律規範下，進行工作，所以立法院怎樣做決定就依決定行使。
媒體詢問如何看根據美麗島電子報昨日公布民調，有64.1%認為有必要修法延長核電？郭智輝重申，經濟部尊重立法院的決定，外部有這麼多民眾有這個期許，立法院應該會參酌，經濟部是執行單位，立法院通過什麼就執行什麼。