民眾黨改口喊提選罷法修正動議 「我們不是小白是大白」
台灣民眾黨立院黨團今（2）日宣布要啟動國會聽證調查權，劍指國發基金投資案疑似官商勾結以及鏡電視案。而針對本週四立院內政委員會排審《選罷法》，黨團總召黃國昌則改口宣布，當天將由立委麥玉珍代表提出黨團版本修正動議。至於綠委吳秉叡提案主張似乎與白營類似，立委張啓楷則大呼這證明「以後我們不是小白，是大白！」
記者林詠青／台北報導
民眾黨主席柯文哲今天與黨團召開晨會，會後黨團舉行記者會說明會議決議。針對《公職人員選罷法》修法，黨團總召黃國昌昨天曾說，因為該法案非黨團優先法案，應此不會推動修法。隨後立委麥玉珍則表態反對藍營調高罷免門檻。黃國昌今天則改口宣布，週四審議時，將由麥玉珍提出黨團版本的修正動議，要求連署程序與總統、副總統選罷法一致，必須附上身分證影本。
針對民進黨立委吳秉叡也有提案，要求罷免案提議、連署需附身分證「發證日期」，若冒名提議、連署將處5年以下有期徒刑、拘役或處新台幣100萬元以下罰鍰，立場似乎與白營類似？民眾黨立委張啓楷則表示，這代表民眾黨現在不是小白，「是民進黨大力靠攏、學習民眾黨，以後我們不是小白，是大白！」張啓楷強調，黨團版本的修正動議主要是要比照總統、副總統選舉連署規定，必須附上身分證影印本，避免人頭連署亂象。此外，主席柯文哲一再強調法律要有一致性，因此提出黨團版本。
黃國昌也進一步表示，吳秉叡提出這樣的草案，應該也是清楚意識到連署過程中種種亂象。至於冒用他人身分、違反本人意願抄寫連署等情事，他也認同應該要有相應的刑事處罰。