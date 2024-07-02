日圓新鈔明登場！換匯再創34年新低0.205元 換5萬省2張迪士尼票
日圓新鈔將於明（3）日登場，這是日本時隔40年換發新鈔，不過，在美債殖利率重拾漲勢，美元轉之下，日圓貶勢再起一度下探161.727的38年新低價新台幣今日早盤也一度貶破32.6元，隨後拉回至32.56元震盪，日圓換匯價也再創34年新低，台灣銀行日圓現鈔賣出價早盤見0.2050元，若善用銀行線上等換匯優惠，還可換到更低。如果跟今年換匯高點1月2日的0.2217元匯價相較，換新台幣5萬元，可省下2張迪士尼門票錢。
記者顏真真／台北報導
其實，不只日圓貶勢再起，一度下探161.727再創38年新低價，今日早盤仍在161.65附近震盪，亞洲主要貨幣兌美元也趴軟，新台幣兌美元也貶破32.6元，一度下探32.631元，貶值8.5分，目前則拉回至32.58元震盪。
雖然新台幣也一度貶快1角，但相對日圓貶勢沒那麼大，因此，日圓兌新台幣換匯價仍在低點，台銀日圓現鈔賣出價早盤更出現0.2050元的34年新低價。若與今年初1月2日換匯高點0.2217元相較，換新台幣5萬元，當時只能換到22萬5529日幣，現在可換到24萬3902日幣，可多換1萬8373日幣，省下兩張東京迪士尼門票錢。