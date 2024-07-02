《墨雨雲間》王星越爆「買情趣內衣」公司急發聲 于正嗆活在清朝
王星越和吳謹言主演復仇陸劇《墨雨雲間》，該劇爆紅狂吸人氣，不過人紅是非多，他被網友爆料「3大黑歷史」，包括疑似謊報年齡、網購買情趣內衣、每拍一部戲炒作CP，經紀公司火速發聲明闢謠，製作人于正、同時也是王星越老闆則回嗆網友，他認為買情趣內衣是個人喜好，關於這個還有羞恥感的人是活在清朝嗎。
記者林奕如／綜合報導
王星越在18歲時就擔綱《周生如故》大反派，陸續拍攝《為有暗香來》、《寧安如夢》，近期主演《墨雨雲間》爆紅，雖然年紀輕，不過超齡演出無違和，也因為成熟個性被封「小孩哥」。人紅是非多，網上爆出他一張他在2017年的住院照，當時顯示他17歲，照推算起來現在24歲，和他的個人公開資訊22歲有落差。
還有疑似他的淘寶帳號也被挖，該帳號關注多家情趣內衣店，還有購買紀錄，也因此「王星越qqny （情趣內衣）」還一度登上熱搜。針對這些黑歷史，經紀公司也緊急發聲闢謠。
製作人于正力挺自家藝人，多次在社群平台幫王星越說話，網友直接發問製作人于正「你穿qqny 嗎？」于正直言，「人活著第一要素是取悅自己，關於這個還有羞恥感是活在清朝嗎，展示自己讓自己性感，或者給伴侶一些趣味，很正常啊，不知道在嘲笑什麼。」