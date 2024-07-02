野餐突遇水位暴漲！印度一大家子受困「相擁被沖走」 心痛畫面曝
印度近日發生一起悲劇，一群人在孟買郊外一處瀑布野餐時，被突然暴漲的溪水圍困 ，最初他們緊緊抱在一起，但後來因為水流太過洶湧，最終還是將人全部沖走，造成5人死亡。一開始消息稱是7口之家，但後續報導指出，他們是來自浦那市（Pune city）的2個家庭、近19名成員，結伴前往事發瀑布度假，沒想到會發生憾事。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合印媒報導，事發於當地時間6月30日下午，出事的一家人前往距離孟買80公里的「羅納瓦拉瀑布」（Lonavala waterfall）度假，順便避暑，並在瀑布旁野餐，結果中途因為大雨造成水壩溢流，被突如其來的湍急水流困住。
從現場民眾拍到的畫面可以看到，一家人困在河中央的一塊岩石上，緊抱在一起，試圖互相支撐，但很快其中1人就先被沖走，之後其他人陸續跌倒，最後整團被沖走。岸邊的遊客目睹過程，無不驚惶失措，但因為水流太猛，沒有人敢下水救人，只能眼睜睜看著這家人消失。
據悉只有2人能成功游回岸邊，當地警方隨後在水庫找到3具遺體，分別是13歲的阿米娜（Ameena Salman）、8歲的烏梅拉（Umera Salman）和37歲的安薩里 (Shahista Liyakat Ansari) 。接著又在1日找到另外2具遺體， 9歲的梅莉亞（Mariya Akil Sayyad）和4歲的阿德南（Adnan Sabhahat Ansari）。