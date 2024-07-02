田中千繪寄「台灣愛文芒果」回日本 媽媽一聽金額嚇到臉歪掉
42歲日籍田中千繪來台灣發展18年，拍過《頭文字D》、《賽德克巴萊》、《我願意》、《商魂》等戲劇作品，與大3歲范逸臣16年前合作國片《海角七號》假戲真愛，低調交往至今。田中千繪日前寄一箱愛文芒果給日本的媽媽，對方一聽到價錢只要2000元出頭新台幣，大為吃驚。
記者楊穎軒／綜合報導
田中千繪在臉書發文透露，住在東京媽媽近日收到從台灣寄過去的愛文芒果，高興的不得了，有點不好意思地說：「還讓妳破費了！」她跟媽媽說：「妳知道這樣多少錢嗎？含空運費差不多一萬多日圓而已（約2000多元新台幣），所以妳不用擔心！」
後來，田中千繪收到媽媽傳給她一個瞪大眼睛、愣住的表情符號，讓田中千繪笑說：「她應該是連想都不敢相信的意思吧？哈哈！我相信我媽媽以為這麼多顆又是從台灣寄過來的芒果，以她在日本買芒果的概念，肯定會是三萬日圓（約6000元新台幣）跑不掉吧！」
貼文一發布，超過1萬人按讚，網友迴響熱烈：「枋山的愛文芒果非常好吃！推薦給千繪」、「如果有機會，明年推薦千繪試試看台灣的夏雪芒果，會讓妳有不同的感受」、「台灣芒果真的是人間美味」、「來台南玩，順便再到玉井吃芒果」、「今年芒果盛產，好吃又便宜！」
有網友訝異地說：「居然可以寄芒果到日本，我以為鮮果應該是不行的，果然還是要看規定」、「妳是怎麼寄出去，海關不會退回妳寄的包裹嗎？」田中千繪回覆：「水果商都有配合的空運公司，也在日本檢疫完後才能送到東京的家人！」