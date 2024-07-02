獨行俠爭冠戰力出走！快艇9.7億簽下灌籃王　彌補Paul George空缺

Hartenstein28億加盟雷霆！打破隊史紀錄　將和Holgram組成雙塔

▲奧克拉荷馬雷霆以下三年8700萬美金（約新台幣28億）從自由市場上簽下Isaiah Hartenstein。（圖／美聯社／達志影像）
▲奧克拉荷馬雷霆以下三年8700萬美金（約新台幣28億）從自由市場上簽下Isaiah Hartenstein。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA美國職籃奧克拉荷馬雷霆以下三年8700萬美金（約新台幣28億）從自由市場上簽下Isaiah Hartenstein，平均每年薪資為2900萬美元（約新台幣9億）如此高的報價，也讓紐約尼克選擇不跟進，Hartenstein這份合約也成為雷霆隊史在自由市場最大筆的簽約，Hartenstein上賽季繳出場均7.8分、8.3籃板、2.5助攻的表現，，雷霆隊史在自由市場上簽過最大張的合約為Patrick Patterson的三年1600萬美元，本次簽下Hartenstein則是大幅刷新隊史紀錄。

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Isaiah Hartenstein可望組雙塔　雷霆要拚補強

Hartenstein職業生涯從火箭出發，2021-21賽季離開火箭後，輾轉待過金塊、騎士、快艇，在2022-23賽季和尼克簽下兩年合約，在尼克Hartenstein受到總教練Tom Thibodeau重用，在Mitchell Robinson不斷受傷的情況下，Hartenstein抓住機會，在上賽季先發49場寫下生涯新高，季後賽每場都以先發上場，儼然成為尼克禁區門神。

賽季結束後Hartenstein成為自由球員，尼克也提供一份4年7250萬美元的合約想要留下他，但雷霆開出一份價值三年8700萬美元的高價合約，讓Hartenstein選擇前往奧克拉荷馬，加盟球隊後Hartenstein將和Chet Holgram組成「雙塔」。Holgram在對上獨行俠的季後賽，由於身材劣勢在禁區討不到便宜，有了Hartenstein在禁區後，Holgram的火力將進一步解放。

雷霆在休賽季先是透過交易換來Alex Caruso，此外還續約了Isaiah Joe和Aaron Wiggins，加上當家球星「SGA」Shai Gilgeous-Alexander逐漸成長為巨星級球員，雷霆目標就是想要趕在Jalen Williams和Chet Holmgren換約前，拿下隊史第一座NBA總冠軍。


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