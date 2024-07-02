Hartenstein28億加盟雷霆！打破隊史紀錄　將和Holgram組成雙塔

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Hartenstein職業生涯從火箭出發，2021-21賽季離開火箭後，輾轉待過金塊、騎士、快艇，在2022-23賽季和尼克簽下兩年合約，在尼克Hartenstein受到總教練Tom Thibodeau重用，在Mitchell Robinson不斷受傷的情況下，Hartenstein抓住機會，在上賽季先發49場寫下生涯新高，季後賽每場都以先發上場，儼然成為尼克禁區門神。
賽季結束後Hartenstein成為自由球員，尼克也提供一份4年7250萬美元的合約想要留下他，但雷霆開出一份價值三年8700萬美元的高價合約，讓Hartenstein選擇前往奧克拉荷馬，加盟球隊後Hartenstein將和Chet Holgram組成「雙塔」。Holgram在對上獨行俠的季後賽，由於身材劣勢在禁區討不到便宜，有了Hartenstein在禁區後，Holgram的火力將進一步解放。
雷霆在休賽季先是透過交易換來Alex Caruso，此外還續約了Isaiah Joe和Aaron Wiggins，加上當家球星「SGA」Shai Gilgeous-Alexander逐漸成長為巨星級球員，雷霆目標就是想要趕在Jalen Williams和Chet Holmgren換約前，拿下隊史第一座NBA總冠軍。