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民調過半不信不缺電　黃國昌再轟卓榮泰能源政策「腦袋空空」

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌（左一）針對能源政策，再次痛批卓揆「腦袋空空」。（圖／記者林詠青攝，2024.07.02）
▲民眾黨立院黨團總召黃國昌（左一）針對能源政策，再次痛批卓揆「腦袋空空」。（圖／記者林詠青攝，2024.07.02）

記者林詠青／台北報導

《美麗島電子報》昨公布6月份國政民調，過半民眾對未來4年不缺電沒有信心；逾6成認為有必要延役核電。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（2）日再度重砲批評行政院長卓榮泰「腦袋空空」，在備詢台上對如何在2026年達成再生能源20%的目標「完全沒有辦法回答」。

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《美麗島電子報》發布6月份國政民調，在能源政策層面，結果有50.2%對於賴政府未來4年能維持足夠的產業和民生用電都沒有信心；64.1%認為「有必要」透過立院修法，延長核電廠的使用年限；甚至就連泛綠支持者當中，也都有44.3%主張應修法讓核電廠延役。

對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天回應時事強調，政府對自己的能源政策有義務說清楚、講明白。

黃國批評，賴政府的能源政策「只有畫大餅」，最典型的例子就是上週五立院總質詢時，他問行政院長卓榮泰，2026年要怎麼達成再生能源20%？「這麼基本的問題，他完全沒辦法提供任何答案，腦袋空空！」黃國昌強調，供電是目前人民所關心、影響人民實際生活非常重要的問題，他要非常直接的呼籲賴清德政府及卓榮泰內閣，「電力跟能源政策，不可以繼續這樣子毫無清楚的方向，也沒有清楚的政策規劃繼續下去。」

立委張啓楷也表示，近日大家都看到幾乎每天都有跳電、停電新聞，有關核電延役更有高達64.1%民眾支持，跟民眾黨主席柯文哲的主張一致。因此他也再次呼籲政府，應該好好看一下最新民調反應。

這項民調是由《美麗島電子報》委託，戴立安負責問卷設計與分析：並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查範圍涵蓋全國22個縣市，針對年滿20歲民眾，在2024年6月25到27日之間，由訪員進行電腦輔助電話訪問方式（CATI），採住宅電話和行動電話雙架構抽樣，成功完成1074人訪談（住宅電話752人、行動電話322人），合併樣本在信賴水準95%的抽樣誤差最大值為正負3.0%。

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