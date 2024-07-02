民調過半不信不缺電　黃國昌再轟卓榮泰能源政策「腦袋空空」

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對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天回應時事強調，政府對自己的能源政策有義務說清楚、講明白。
黃國批評，賴政府的能源政策「只有畫大餅」，最典型的例子就是上週五立院總質詢時，他問行政院長卓榮泰，2026年要怎麼達成再生能源20%？「這麼基本的問題，他完全沒辦法提供任何答案，腦袋空空！」黃國昌強調，供電是目前人民所關心、影響人民實際生活非常重要的問題，他要非常直接的呼籲賴清德政府及卓榮泰內閣，「電力跟能源政策，不可以繼續這樣子毫無清楚的方向，也沒有清楚的政策規劃繼續下去。」
立委張啓楷也表示，近日大家都看到幾乎每天都有跳電、停電新聞，有關核電延役更有高達64.1%民眾支持，跟民眾黨主席柯文哲的主張一致。因此他也再次呼籲政府，應該好好看一下最新民調反應。
這項民調是由《美麗島電子報》委託，戴立安負責問卷設計與分析：並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查範圍涵蓋全國22個縣市，針對年滿20歲民眾，在2024年6月25到27日之間，由訪員進行電腦輔助電話訪問方式（CATI），採住宅電話和行動電話雙架構抽樣，成功完成1074人訪談（住宅電話752人、行動電話322人），合併樣本在信賴水準95%的抽樣誤差最大值為正負3.0%。