柬埔寨詐騙園區轉移豬仔！中國男跳窗欲脫逃 「滿頭是血」被扛回
柬埔寨詐騙園區近期以多輛大型巴士運送豬仔，前天（30日）途中一名中國男子突然跳窗，企圖脫逃，然而滿頭是血的他並未成功，被園區工作人員扛走，全程有目擊者看見因而報警，警方成功攔截涉案巴士，發現上方載了數十名中國人，將全員帶回警局進行調查。
國際中心賴正琳／綜合報導
柬埔寨媒體《kampucheathmey》報導，一座詐騙園區6月30日用多輛巴士運送大批「豬仔」時，其中一名中國籍男子突然從巴士跳窗試圖逃跑，當場頭破血流，原本算是逃脫失敗的他，因為有善心人士報警，讓警方攔截了這輛巴士。
據悉，這起事件發生在金邊，一間製衣廠保全人員表示，當地時間6月30日清5點50分，他看到一輛巴士高速行駛過馬路，車內一名男子突然從窗戶跳車，當場頭破血流，巴士則疾駛而去，沒有停車確認男子狀況。隨後又有一輛載著大批中國人的巴士到場，一名柬埔寨籍司機和4、5名中國人走下車，將傷者扛到巴士上後離開。
警方隨後在金邊市貢武區4號公路成功攔截該巴士，並發現車上載著40人，包括39名中國人與1名柬埔寨籍女子，警方已扣留全員，帶至警局調查，調查顯示傷者身上沒有護照，持有的包中有360美元（約新台幣1.1萬元）。