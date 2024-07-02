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超商抗高溫優惠！全家霜淇淋免費吃「限一天」　7-11送四季春青茶

▲各地高溫警報！超商推出限定取貨優惠，只要在7月7日當天於蝦皮購物下單，並且選擇全家超商取貨，即可免費獲得全家霜淇淋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲各地高溫警報！超商推出限定取貨優惠，只要在7月7日當天於蝦皮購物下單，並且選擇全家超商取貨，即可免費獲得全家霜淇淋。（圖／記者蕭涵云攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

各地高溫警報！超商推出限定取貨優惠，只要在7月7日當天於蝦皮購物下單，並且選擇全家超商取貨，即可免費獲得全家霜淇淋，選擇7-11有冰四季春青茶兌換序號，萊爾富有洛神花風味氣泡飲7折優惠券，OK超商莊園美式現折15元，序號發送日期為為8月5日，兌換期限自收到序號當日起至8月11日。

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🟡全家霜淇淋免費送

全家於7月7日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單(不包含取消訂單、未取貨或退貨者)，即符合獲獎資格 ，將取前8,000名符合資格者發送「Fami!ce (不限口味)中獎序號。(一個帳號限一次獲獎資格)。

活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為8月5日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至8月11日（23:59）止。

▲蝦皮下單選擇全家取貨，送免費霜淇淋限量8000份。（圖／全家提供）
▲蝦皮下單選擇全家取貨，送免費霜淇淋限量8000份。（圖／翻攝自官網）
🟡7-11四季春青茶免費送

7月7日00:00起23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，本活動將取前10,000名符合資格發送「四季春青茶 乙杯」中獎序號（一個帳號限一次獲獎資格）。

活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為8月5日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至8月11日（23:59）止。

▲新品「青梅冰茶」，將四季春青茶與台灣青梅調合，香氣滿溢、尾韻清爽酸甜不膩口。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7月7日00:00起23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單，贈送四季春青茶。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
🟡萊爾富特大杯風味氣泡7折

7月7日00:00起23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用萊爾富取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），贈送「特大杯洛神花風味氣泡 單件7折(原價55元）」中獎序號（一個帳號限一次獲獎資格）。

活動將以蝦皮APP站內推播發送兌換序號，發送日期為8月5日，兌換期限自收到序號當日起至8月11日。

▲蝦皮下單選擇萊爾富取件，贈送洛神花風味氣泡飲7折優惠券。（圖／翻攝自官網）
▲蝦皮下單選擇萊爾富取件，贈送洛神花風味氣泡飲7折優惠券。（圖／翻攝自官網）
🟡OK超商莊園美式折15元

7月7日00:00起23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用OK超商取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），贈送「特大杯莊園級美式 單杯折15元」中號（一個帳號限一次獲獎資格）。活動將以蝦皮APP站內推播發送兌換序號，發送日期為8月5日，兌換期限自收到序號當日起至8月11日。

▲（圖／OK超商提供）
▲於蝦皮購物下單並選擇使用OK超商取貨服務且完成訂單，送美式咖啡折價券。（圖／OK超商提供）
此外，全家APP推出七月壽星優惠，只要在6月20日前加入全家APP會員，並填寫會員生日月份為7月，將贈送中杯單品美式一杯、大杯單品咖啡買2送2，生日禮需要開啟全家APP「我的商品」領取，免費中杯單品美式於7月31日前截止兌換；壽星獨享的單品咖啡買2送2，壽星可開啟全家APP隨買跨店取選購，優惠期間只到7月14日。

各月壽星好禮定期推出，但贈送品項、優惠不同，生日禮每人每年限領一次，提醒壽星們可別忘記領取好康優惠。

▲全家七月壽星贈送免費單品美式一杯。（圖／翻攝自全家）
▲全家七月壽星贈送免費單品美式一杯。（圖／翻攝自全家）

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