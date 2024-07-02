影／George加盟76人有內幕？Embiid直播秀曖昧眼神恐涉嫌非法招募

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在George正式加盟76人後，這則影片又被網友挖出，有部分網友表示Embiid的行為，疑似有非法招募的嫌疑，76人在過去也曾涉嫌非法招募遭到聯盟判罰，2022年76人因過早接觸自由球員，而被聯盟被褫奪2023年與2024年2輪選秀權，當年George在離開溜馬尋找新東家時，不斷和湖人拋媚眼，最終湖人因公開招募和私下接觸球員經紀人，遭聯盟判罰50萬美元。
歷史上最著名的非法招募案例，為2000年灰狼與1995年選秀狀元Joe Smith的「密約事件」，當年Joe Smith與灰狼都以每年一簽的短約續約，持續了兩年後，被發現灰狼灰狼想要得到的是Joe Smith的「早鳥權」，根據當時NBA規定球員只要效力同一隊伍滿三年，球團便能無視薪資上限續約，若灰狼計畫達成，便可以紓緩因Kevin Garnett而緊縮的薪資空間，Smith在熬過前三年後，有望獲得比當初「最高8000萬」更優渥的長約，雙方都沒有損失。
最終向聯盟對灰狼開罰350萬美元，沒收未來5個首輪選秀權，不過最後歸還灰狼兩年選秀權，灰狼老闆泰勒（Glenn Taylor）、麥克海爾（Kevin McHale）另外遭到罰款處分。