獨行俠爭冠戰力出走！快艇9.7億簽下灌籃王　彌補Paul George空缺

影／George加盟76人有內幕？Embiid直播秀曖昧眼神恐涉嫌非法招募

▲NBA費城76人當家中鋒Joel Embiid在直播中的眼神，讓人懷疑他非法招募Paul George。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA費城76人當家中鋒Joel Embiid在直播中的眼神，讓人懷疑他非法招募Paul George。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

Paul George早就被懷疑非法招募？NBA美國職籃費城76人在自由市場以4年總價2.12億美元（約合台幣69.4億元）簽下Paul George，而早在兩週前兩人一同客串NBA總冠軍第4戰球評時，當Joel Embiid被問及到休賽季球隊的狀況時，他說：「我們會想辦法變強，然後找一些球員加入球隊。」同時目光瞄向隔壁的George，後者也冷笑了一下，在George正式加盟76人後，球迷才驚覺這一切原來在Embiid的曖昧眼神中，就透露一切，也有部分球迷懷疑 Embiid的行為是否涉嫌非法招募。

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非法招募不是第一次　76人、George都有過先例

在George正式加盟76人後，這則影片又被網友挖出，有部分網友表示Embiid的行為，疑似有非法招募的嫌疑，76人在過去也曾涉嫌非法招募遭到聯盟判罰，2022年76人因過早接觸自由球員，而被聯盟被褫奪2023年與2024年2輪選秀權，當年George在離開溜馬尋找新東家時，不斷和湖人拋媚眼，最終湖人因公開招募和私下接觸球員經紀人，遭聯盟判罰50萬美元。

歷史上最著名的非法招募案例，為2000年灰狼與1995年選秀狀元Joe Smith的「密約事件」，當年Joe Smith與灰狼都以每年一簽的短約續約，持續了兩年後，被發現灰狼灰狼想要得到的是Joe Smith的「早鳥權」，根據當時NBA規定球員只要效力同一隊伍滿三年，球團便能無視薪資上限續約，若灰狼計畫達成，便可以紓緩因Kevin Garnett而緊縮的薪資空間，Smith在熬過前三年後，有望獲得比當初「最高8000萬」更優渥的長約，雙方都沒有損失。

最終向聯盟對灰狼開罰350萬美元，沒收未來5個首輪選秀權，不過最後歸還灰狼兩年選秀權，灰狼老闆泰勒（Glenn Taylor）、麥克海爾（Kevin McHale）另外遭到罰款處分。


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