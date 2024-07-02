罷免謝國樑對賴清德是重大一役？名醫揭後果：若失敗將是壞兆頭
基隆公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免基隆市長謝國樑，第二階段連署門檻已達標，將於7月初送件。對此，精神科名醫沈政男直言，罷免謝國樑，對總統賴清德來說，是利害重大的一役，如果罷免失敗，將會是他2028連任的不好兆頭。
政治中心／綜合報導
沈政男1日在臉書發文指出，號稱民間發起，實則得到綠營贊助的基隆市長謝國樑罷免案，第二階段連署已超過成案門檻，看起來應該會交付罷免投票。謝國樑罷免案是綠營對於國會朝小野大的尷尬情境亟欲翻轉，所找到的最新槓桿，如果能夠將他拉下，絕對可以拉抬下一波罷免國民黨立委的氣勢，而只要罷掉幾席藍委，那麼民進黨就可重回國會多數；甚至，若能罷掉謝國樑，對於綠營的2026地方選舉，也是漂亮的前哨戰。
沈政男指出，賴清德當上總統是第一次同黨連三任，但也很可能會是首次沒連任的總統，賴清德對這點應該頗有危機感，因為藍白在2028若記取先前教訓，成功聯合起來，對他將是嚴峻挑戰。所以罷免謝國樑，對賴清德來說，是利害重大的一役，如果罷免失敗，將會是他2028連任的不好兆頭。
沈政男說，國民黨已經知道此役不能放冷，而是必須全黨動員，全力保護謝國樑，以免第一張罷免骨牌就此被啟動。民眾黨當然也必須全黨動員，阻止罷免案過關，因為2026與2028，除了藍白合，民眾黨也沒有其他更好的路可走。