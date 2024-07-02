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17歲羽球小將張志杰比賽中猝死！醫：先天疾病機率大　一般人也會

▲年僅17歲的中國羽球小將張志杰，在比賽中突然間倒地，連續抽搐後接著昏厥，被送往醫院後，搶救不治身亡。（圖／翻攝自微博）
▲年僅17歲的中國羽球小將張志杰，在比賽中突然間倒地，連續抽搐後接著昏厥，被送往醫院後，搶救不治身亡。（圖／翻攝自微博）

記者張志浩／綜合報導

在國際羽壇被譽為「天才選手」的17歲中國小將張志杰，近日在印尼參與「亞洲青年羽毛球錦標賽」時突然倒地抽搐，緊急送醫後仍遺憾離世。宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，劇烈運動時的猝死並不少見，大多數的原因主要還是「先天性的心臟疾病」引起，若想避免類似悲劇再次發生，事前對風險的評估、相關人員 CPR 技術的精進，比賽場地的急救設備提升，都是必須重視的元素。

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專業運動員身體一定比較硬朗不會出事？劉中平表示，這是很嚴重的迷思，因為「運動並不會降低死亡風險」，例如每年的台北馬拉松都有跑者送醫或死亡的案例，美國 NCAA（全美大學體育協會）的籃球、美式足球，大家熟悉的 NBA、各大歐洲足球聯賽，都有運動時突然倒地的實例。

▲中國羽毛球隊的17歲小將張志傑，驚傳在比賽中突然暈厥，送醫後不治身亡，得年17歲。（圖／翻攝自北京青年報）
▲中國羽毛球隊的17歲小將張志杰，驚傳在比賽中突然暈厥，送醫後不治身亡，得年17歲。（圖／翻攝自北京青年報）
劉中平說明，運動時出現猝死，事後檢驗最常見原因是「肥厚性心肌病變」以及「心臟冠狀動脈」異常，而這兩種疾病都是可以透過先進的醫療設備「及早診斷」出一些患者，且超過一半的心臟猝死發生在運動中，若是冠狀動脈的疾病，則幾乎全部都在運動中發生猝死。

也因為如此，美國 NCAA 就規定，只要想成為「競賽型運動選手」，就一定要事先做完整的心臟風險評估，若有先天性的心臟疾病，在治療完成前，都應該避免進行激烈運動，且有任何不舒服都要停止運動，及早就醫。

▲劇烈運動時的猝死並不少見，大多數的原因主要還是「先天性的心臟疾病」引起，因此事前評估相當重要。（示意圖／取自pixabay）
▲劇烈運動時的猝死並不少見，大多數的原因主要還是「先天性的心臟疾病」引起，因此事前評估相當重要。（示意圖／取自pixabay）
此外，張志杰事發當下影片曝光後，許多人質疑現場急救步調太慢，對此劉中平強調，突發事件當下所有人不免會出現慌亂，光靠影片做事後諸葛並無意義。而在急救上，當運動中的人抽蓄倒地，第一時間就是要進行 CPR ，並尋找是否有 AED 自動體外心臟電擊去顫器，最重要的還是撥打119，「臨時的病人倒地，CPR 雖能延長一點時間，但仍需要專業醫療人員處理」。

劉中平也指出，想要預防運動猝死，除了事前的心臟檢查極為重要外，建議賽事場地一定要針對急救設備做提升，場邊的教練、裁判乃至於工作人員，也都應進行 CPR 訓練，或考取急救執照。「透過加強運動選手的心臟疾病篩檢和急救設備提升以及 CPR 技術的推廣，數據顯示，這20年來美國 NCAA 選手心臟猝死的死亡率有明顯降低，顯示醫療的努力是可以減少運動員的生命危險。」

最後劉中平補充，進入夏天後高溫炎熱，太陽曝曬嚴重，門診因心悸就醫的病人變多，提醒民眾「高溫會讓血管擴張，過度乾燥會讓人脫水」，這兩種情況都會「導致心跳異常加速」，因此運動時適當讓自己降溫、多補充水分最為重要，必要時也應塗抹防曬，甚至穿著長袖衣褲。

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