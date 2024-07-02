直擊／賀軍翔「妝髮完整」步入北檢！經過安檢門踉蹌險跌倒

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也因為性醜聞事件，賀軍翔正在拍攝的公視影集《郵票與舒芙蕾》製作公司將其換角，6月21日發表聲明，「賀軍翔先生所涉案件在本劇開鏡前即已發生，違背雙方合作誠信，本公司不得不做出換角決定，並將立即尋找合適人選。」
賀軍翔聲明全文：
一、對於5月24日，媒體所發布關於「賀軍翔住處遭搜索」等新聞，係因依檢方案件進度，需查詢賀先生之通聯紀錄 ，故取走賀先生之手機，以進一步釐清案情內容，賀先生全程配合偵查程序，合先敘明。
二 、賀先生再次聲明，並未與任何第三人有任何踰矩行為，請媒體朋友不要再散布不實報導，虛耗社會資源 。
三 、偵查程序期間，賀先生全然遵守偵查不公開原則，然檢方至賀先生住處搜索一事，媒體卻提前知悉，讓賀先生深感困擾，希冀本案承辦人員能將心比心 ，不有任何違法情形。
賀軍翔小檔案
綽號：小美
生日：1983年12月28日（40歲）
配偶：陳怡玟（2017年結婚）
兒女：2女
出道日期：2003年9月
代表作：《七年級生》、《愛情合約》、《惡魔在身邊》、《不夠善良的我們》
爭議：
2011年於醒吾技術學院進修部讀了整整7年，被質疑以就學逃避服兵役疑慮，曾被中華民國內政部點名以讀書為藉口拖延入伍，違背兵役制度的公平性。2013年因脊椎檢查有「椎弓解離症」獲准免役證明。
2024年1月，一名女子指控賀軍翔參加私人聚會時，藉著三分醉意對她做出不禮貌舉動，因此提起妨害性自主的告訴。檢調介入偵辦，今年5月24日，北檢指揮警方前往賀軍翔住處搜索，查扣證物手機。