《航海王2》草帽海賊團5人齊聚開拍 最帥索隆臉圓一圈粉認不出
Netflix真人冒險影集《航海王》第二季已開始製作，同時釋出了一段演員合體影片，草帽海賊團「五人幫」在南非開普敦重新聚首，不過有「最帥索隆」之稱的新田真劍佑被網友發現似乎臉圓了一圈，加上不是穿上戲服，一時認不出照片中的人，但也有粉絲跳出來緩頰，認為是拍照角度問題，動態影片並不是如此，是否太過於苛求演員了。
記者林奕如／綜合報導
草帽海賊團「五人幫」演員包括伊納基戈多伊 （Iñaki Godoy）飾演蒙其·D·魯夫、新田真劍佑飾演羅羅亞索隆、艾蜜莉拉德 （Emily Rudd）飾演娜美、雅各羅美洛（Jacob Romero）飾演騙人布和塔茲史卡勒（Taz Skylar）飾演香吉士。第一季大受歡迎，第二季正式開拍。
短短1分半的預告，以飾演蒙其·D·魯夫演員伊納基戈多伊開場，詢問手機語音助理Siri：「Hey, Siri！要怎麼前往南非？」而Siri的回答竟是：「即將前往偉大的航道！」主演五人分別從墨西哥、東京、洛杉磯、拉斯維加斯一同飛往南非開普敦。五位主演再次見面，無不露出開朗的微笑，而這五位演員也將帶領全球的粉絲再次航向偉大的航道。
除此之外，從第一季回歸的演員還包括伊莉婭·保利諾（Ilia Paulino）飾演亞爾麗塔、傑夫沃德 （Jeff Ward）飾演巴其、麥克·多曼 （Michael Dorman）飾演哥爾羅傑。