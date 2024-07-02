赴陸拍Vlog挨轟勾搭大陸女子！郭正亮反嗆1450：不去管好趙天麟
前立委郭正亮近日和紐西蘭華裔主持人三妹一起到深圳旅遊並拍攝Vlog，沒想到卻被綠營側翼拿來大做文章。對此，郭正亮說這件事情很可笑，自己和和三妹拍攝影片時，對方的老公也在場，「不去管好趙天麟，他的大陸小三還沒抓到」。
政治中心／綜合報導
郭正亮日前將和三妹由深圳的影片上傳到自己的Youtube頻道後，竟開始有綠營側翼轉貼相關畫面，並大做文章攻擊他，轟他都跟大陸女子來往。郭正亮1日在自己直播影片中表示，聽說三妹要到深圳，對方的老公也剛好要到深圳開會，因此才相約在深圳見面，他則提議乾脆一起來拍Vlog，三妹跟她的老公一起來，「人家都結婚三年了，拜託！」且2人唱歌現場，三妹的老公就坐在他的前面；他們到深圳之眼拍片的時候，三妹的老公還幫他背背包。
郭正亮說，「台灣的1450看到亮哥跟三妹拍Vlog，說郭正亮勾搭大陸女子。拜託，三妹都可以當我女兒…我們去吃個飯， 隔壁就是唱歌的包廂，唱20分鐘就走了， 人家也要回成都。」
郭正亮說，三妹的老公是台灣人，「人家就是單純的夫妻，還要做文章，真是笑死我也！不去管好趙天麟，那個女生到現在還沒抓到，趙天麟還當過國防外交委員會的召委。」郭正亮也嗆，自己知道的民進黨政治人物的小三比網軍還要多，「你們這些1450都是一些笨蛋，我在民進黨30年，誰的小三是誰我會不知道？我們姑隱其名，留點口德，太好笑了！」