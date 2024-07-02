直擊／黃子佼不甩北檢傳喚！「因故請假」媒體大雨乾等半小時

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今年（2024）3月台北地檢署指出，黃子佼性騷及強制猥褻案因查無客觀事證，雙方和解，被害人也撤回告訴，予以不起訴處分。然而檢方發現，黃子佼的隨身碟中有大量不雅片，其中7部還是未成年少女，他也坦承是在有「台版N號房」之稱的偷拍論壇「創意私房」購買，他因涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，給予緩起訴處分，罰款120萬元及1200字悔過書。
然而隨後黃子佼再遭K小姐爆料，17歲時遭黃子佼以拍攝為由騙到內湖住處，慘遭性侵得逞，然而一名自稱K小姐前男友的B先生卻透過知名經紀人陳孝志反控，K小姐曾設局陷害黃子佼勒索200萬元，對此，K小姐氣憤提告，強調根本不認識兩人，在風波爆發後，世新大學也將黃子佼的傑出校友身分撤除。
黃子佼經紀公司「大鵬傳播」發律師函表示未成年不雅片「僅有7部」，引起公憤，公司隨即緊急撤下律師函，與黃子佼有交情的藝人也紛紛在輿論壓力下切割關係，包括小S、陳明珠、黃路梓茵（Lulu）等人，另一方面，北檢調查2個多月後，今（2）日傳喚黃子佼出庭說明，但他因故請假，持續神隱中。
黃子佼小檔案
綽號：佼佼、佼哥
生日：1972年3月30日（52歲）
感情：曾與小S交往4年，曾寶儀介入後分手，與小19歲孟耿如愛情長跑7年結婚
配偶：孟耿如（2020年結婚）
兒女：1女
代表作：《超級星期天》、《紅白紅白我勝利》、《百萬大明星》、《一呼百應》、《婚禮歌手》、《佼心食堂》
重大經歷：金曲獎、金鐘獎、金馬獎主持人
獎項紀錄：
第35屆金鐘獎／綜藝節目主持人獎（超級星期天）
第36屆金鐘獎／綜藝節目主持人獎（超級星期天）
第48屆金鐘獎／綜藝節目主持人獎（紅白紅白我勝利）
第50屆金鐘獎／綜藝節目主持人獎（全球中文音樂榜上榜）
第54屆金鐘獎／綜藝節目主持人獎（超級同學會）
第54屆金鐘獎／益智及實境節目主持人獎（一呼百應）
第57屆金鐘獎／綜藝節目主持人獎（婚禮歌手）
爭議：
一：2023年6月19日被爆出也是Metoo藝人，隨後拍影片坦承年輕時侵犯女性，道歉後失聯並自殘送醫。同年7月19日發出21625萬字臉書長文道歉；8月4日首現身北檢接受調查。
二：2024年4月3日，黃子佼與被害人雖然和解，但被檢方查出購買大量不雅片，其中有7支的主角還是未成年少女，再引起公憤。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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