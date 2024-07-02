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國1后里到大雅拓寬迎好消息！楊瓊瓔曝：預算168億元國發會終拍板

▲立委楊瓊瓔表示，從10年前就爭取興建國1后彰高架來解決該路段的壅塞問題，終於迎來好消息。（圖／楊瓊瓔辦公室提供）
▲立委楊瓊瓔表示，從10年前就爭取興建國1后彰高架來解決該路段的壅塞問題，終於迎來好消息。（圖／楊瓊瓔辦公室提供）

政治中心／綜合報導

國道1號后里到大雅路段每逢尖峰時段交通壅塞，連帶影響台中高快速公路路網，國民黨立委楊瓊瓔今（1）日表示，從10年前就爭取興建國1后彰高架來解決該路段的壅塞問題，後來交通部提出拓寬方案，她和辦公室一路從可行性評估到地方說明會等大小會議不斷「追案」，緊盯進度，今天終於迎來好消息，國發會已拍板陳報請行政院原則同意該計畫，拓寬計劃總經費168.81億元，由行政院做最後核定。

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楊瓊瓔指出，據了解，國發會今開會通過「國道1號后里至大雅路段拓寬建設計畫」，拍板將國道1號后里至大雅系統交流道區間，由單向3車道拓寬為4車道，增加國道主線容量，預期可有效改善國道1號台中區段交通瓶頸，也能分擔國1增設銜接台74線系統交流道車流，預計121年完工。

交通部高速公路局也指出，這次拓寬建設計畫也包括大甲溪橋全橋改建、豐原交流道改善增設神岡方向南入匝道、后里地磅站局部改建及動線調整，既有跨越橋雅潭路橋、舊社路橋、三線路橋因橋梁跨距不足進行改建等。

楊瓊瓔表示，從她第8屆擔任立委時，就和立法院副院長江啟臣共同努力，爭取政府重視國1后里到大雅的交通壅塞問題，現在拓寬的方式經過研議，預期可以因應台中人口增加快速以及中部科學園區、科技工業園區等開發的人車需求。

楊瓊瓔強調，交通是城市甚至國家發展的動脈，好的交通狀況也更是民眾安全回家的唯一道路，影響人民生活甚鉅，因此她問政都十分重視交通建設，要求政府要重視地方需求、拿出執政效率，所以包括爭取14年現通車的國1接台74線交流道和現在的拓寬計畫，台中市許多重大交通建設她都態度一貫，幾乎每個月都會追案或參與會議，爭取中央預算及關注工程進度等細節。

楊瓊瓔指出，例如這次國1后里到大雅拓寬計畫，她就爭取台中市后里區舊社路、三線路、連接大雅及潭子的雅潭橋3座跨越國道1號橋梁，應納入拓寬工程一併改建，共爭取了4億元經費，已將陸續在今年8月開工，並且也會要求拓寬主工程在確保安全下，不能延遲工期，另也會督促高速公路局盤點國道沿線剩餘地時，盡量減少土地徵收及民宅拆遷，在最小影響下讓公共工程效益最大化。

高公局表示，拓寬計畫總建設經費約168.81億元，其中用地取得及拆遷補償費10.62億元，由國道公路建設管理基金全額支應，且該計畫經評估後具經濟可行性，環差修正報告已函報環境部審查作業中，等建設計畫報奉核定同意後，會儘速展開工程設計等後續作業。

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