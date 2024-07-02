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AI打工夯！時薪上看1500元　5大高薪職類一次看

▲AI時代來臨，相關打工也成為熱門選項，根據人力銀行調查，AI新興打工機會增加。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲AI時代來臨，相關打工也成為熱門選項，根據人力銀行調查，AI新興打工機會增加。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者許若茵／台北報導

AI時代來臨，相關打工也成為熱門選項，根據人力銀行調查，AI新興打工機會增加，例如AI講師時薪更是最高1500元，中英雙語優勢也可參考AI相關的翻譯標註工作。

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104人力銀行行銷長張寶玲指出，疫情之後，餐飲、門市等民生消費服務業人力需求大爆發，缺工已成2022年以來的新常態，隨畢業季與暑假來臨，各家企業積極徵才，迎戰暑假消費商機。

根據統計，104打工探吉以餐飲工作機會最多，目前超過1.6萬個打工機會，找尋餐飲工作的打工族，每人平均可獲得18.7個打工機會，比去年同期增長7.2%，門市人員工作機會超過7900個，每人平均有10.4個打工機會，比去年同期增加9.2%。另外，影音直播打工機會年增7.2%，和餐飲並列第二大，社群流量經濟刺激打工機會發展。

AI熱潮帶動招募需求，同樣吹進打工市場。104人力銀行與「AI」關鍵字相關的打工機會數目前已超過2000個，例如：AI影像標註、工程實習、語言模型資料整理等工作，不限科系，非理工科系背景也可跨域打工。

AI高薪打工前五大職類，第一名為「AI相關講師」時薪572元起，最高可達1500元，AI熱潮興起，大眾對相關課程的學習需求熱烈，衍生Python程式設計語言、數位編程、機器學習、影像辨識、資訊安全與GPT運用、AI音樂創作等熱門課程。

第二到四名依序排名為「ios工程師」、「系統維護/操作人員」、「機電技師/工程師」，皆為軟體設計、工程研發、資訊管理、資料科學等專業的實習工作，相關科系大學生，提前透過實習機會累積AI實務經驗，第五名則是「英文翻譯/口譯人員」，具備英語與中文流暢的雙語溝通能力，便能參與人工智慧的開發任務(如影像標記、影片註釋、語音轉錄等)。

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