歐國盃16強賽！法國以1:0氣走比利時　8強賽將強碰C羅領軍葡萄牙

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此役法國隊長Kylian Mbappé由於鼻樑受傷，戴上特製的黑色面具化身「鐵面俠」，而他上半場帶著法國向前衝，掌握進攻主控權，上半場的控球率達62％，比利時幾乎一路被壓著打。
比利時上半場受限於法國隊的壓制，全隊控球率僅38%，並且只有1次射門機會，無法對法國帶來太多進攻威脅，上半場正規時間45分鐘加上1分鐘傷停補時，雙方都沒有能夠進球，以0比0平手進入下半場，而光是上半場裁判就發出三張黃牌，且都發給法國隊球員，兩位中場Adrien Rabiot、Aurélien Tchouaméni以及前鋒Antoine Griezmann都被警告。
雙方的僵局直到第83分鐘才終於打破，法國隊於下半場第62分鐘，由前鋒Kolo Muani在球門右側接獲隊友長傳之後，轉身後的右腳出擊，足球在碰到比利時後衛Vertonghen之後滾進球門，法國隊藉由這記「烏龍球」破蛋，而比利時吞敗後，也在這次歐國盃被淘汰。
此外，葡萄牙今天在歐國盃以PK大戰險勝斯洛維尼亞，39歲足球巨星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）壓力太大，甚至還一度留下自責的淚水，還好他在PK大戰中進球加上葡國門神Diogo Costa神奇演出，最終葡萄牙在PK戰擊敗斯洛維尼亞，搶下8強入場券。