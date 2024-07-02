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歐國盃16強賽！法國以1:0氣走比利時　8強賽將強碰C羅領軍葡萄牙

▲法國隊替補球員Randal Kolo Muani進球後感謝上天，‘法國藉由下半場換上來的Randal Kolo Muani建功，加上球碰到對方後衛Jan Vertonghen身上滾進球門才破蛋，最終法國隊就以1:0氣走比利時晉級歐國盃8強。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國隊替補球員Randal Kolo Muani進球後感謝上天，‘法國藉由下半場換上來的Randal Kolo Muani建功，加上球碰到對方後衛Jan Vertonghen身上滾進球門才破蛋，最終法國隊就以1:0氣走比利時晉級歐國盃8強。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024歐洲國家盃16強賽今(2)日由地主法國大戰比利時，法國世界排名第二，比利時排名第三，兩軍自2021年歐國聯四強後再度交鋒，此役進攻強勢的法國隊雖然頻頻射門，但卻都無法踢進，雙方纏鬥了超過80分鐘，法國藉由下半場換上來的Randal Kolo Muani建功，加上球碰到對方後衛Jan Vertonghen身上滾進球門才破蛋，最終法國隊就以1:0氣走比利時晉級歐國盃8強。法國隊8強將遇到葡萄牙，葡萄牙預計由C.羅納度（Cristiano Ronaldo）領軍對抗。

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法國隊利用烏龍球贏球　順利晉級8強

此役法國隊長Kylian Mbappé由於鼻樑受傷，戴上特製的黑色面具化身「鐵面俠」，而他上半場帶著法國向前衝，掌握進攻主控權，上半場的控球率達62％，比利時幾乎一路被壓著打。

比利時上半場受限於法國隊的壓制，全隊控球率僅38%，並且只有1次射門機會，無法對法國帶來太多進攻威脅，上半場正規時間45分鐘加上1分鐘傷停補時，雙方都沒有能夠進球，以0比0平手進入下半場，而光是上半場裁判就發出三張黃牌，且都發給法國隊球員，兩位中場Adrien Rabiot、Aurélien Tchouaméni以及前鋒Antoine Griezmann都被警告。

雙方的僵局直到第83分鐘才終於打破，法國隊於下半場第62分鐘，由前鋒Kolo Muani在球門右側接獲隊友長傳之後，轉身後的右腳出擊，足球在碰到比利時後衛Vertonghen之後滾進球門，法國隊藉由這記「烏龍球」破蛋，而比利時吞敗後，也在這次歐國盃被淘汰。

此外，葡萄牙今天在歐國盃以PK大戰險勝斯洛維尼亞，39歲足球巨星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）壓力太大，甚至還一度留下自責的淚水，還好他在PK大戰中進球加上葡國門神Diogo Costa神奇演出，最終葡萄牙在PK戰擊敗斯洛維尼亞，搶下8強入場券。


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