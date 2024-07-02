劍指2028？盧秀燕訪美行程被僑界曝光 鄭照新：城市外交補進度
一直低調進行的台中市長盧秀燕訪美行程，意外被美西僑界曝光，市府終於坦言「安排中」。副市長鄭照新表示，疫情後很多城市外交本就該補足進度，詳細行程等規劃完畢會正式發布。但據了解，除了27日在洛杉磯聖蓋博喜來登飯店的400人「歡迎午宴」，其他行程還包括西岸的洛杉磯、休士頓、西雅圖、舊金山，以及蘋果總部所在的庫比蒂諾市等地。
記者顏幸如／台中報導
根據美西僑界發出的邀請函，「盧秀燕招商團」成員包括外交體系出身的副市長黃國榮等，共有13人。「南加州全僑歡迎台中市盧秀燕市長招商團籌備委員會」由僑務委員于仁豪發起、前駐美大使袁健生擔任榮譽主席，榮譽主席團成員包括羅省中華會館主席李金生、汎美中華會館聯誼會執行長張自豪、大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇、僑務諮詢委員邱垂煌及林翠雲等人。
僑界人士透露，午宴場地可容納400多人，目前已有400人報名，「盧市長很受大家歡迎」。訪美行程在9天至2周以內，除了洛杉磯，盧秀燕預定出訪的城市還包括休士頓、西雅圖及西岸科技重鎮舊金山的庫比蒂諾市，蘋果公司總部就位在庫比蒂諾市。
盧秀燕今（2）日主持市政會議前，未針對出訪一事發表看法，副市長鄭照新則表示，疫情後本來就應該補足很多城市外交的進度，無論哪一黨的議員，都鼓勵市府把姊妹市或友好城市的互動行程做好。
其實早在上個星期，市府便已透露這場午宴的訊息，出身大甲的世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華，6月27日拜會台中市政府，盛讚盧秀燕不僅是六都唯一女性市長，更是五星市長，還熱情邀請盧秀燕率訪團到洛杉磯參訪交流、分享台中經貿投資環境，盧秀燕則頗有深意的「感謝協會給予市府諸多協助」。