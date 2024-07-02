陸媒盯梢案竟找不到爆料者！王鴻薇轟天大笑話：把沈伯洋當塑膠？
國民黨立委王鴻薇今（2）日表示，根據自由時報6月25日披露，稱陸媒駐台記者介入台灣「某新聞台」政論節目的製播流程，陸委會當時證實有這件事，會與文化部進行調查。但是昨天，陸委會副主委梁文傑竟說，找不到爆料者，調查碰到困難。這簡直就是天大笑話，陸委會到底是不是真的想查？沒有爆料者當初又要如何證實有此事？
記者余祥／台北報導
王鴻薇說，既然陸委會這麼無能，他來告訴陸委會，這起案件最關鍵的爆料人，就是「台灣的瑰寶」沈伯洋。根據媒體報導，6月26日沈伯洋就在媒體公開說他「2個月前已知道此事」，陸委會說找不到爆料者，到底是覺得沈伯洋沒有參考價值，還是單純這是全黨在冷暴力沈伯洋？這到底是怎麼回事？民進黨上禮拜才說他是台灣的瑰寶，這週就把我們認知作戰專家沈伯洋委員當台灣的塑膠嗎？
王鴻薇指出，這件事最詭異的點，是兩個月前民進黨的立委就知道會發生此事，行政單位（陸委會、文化部）也都證實有這個事情，但是真的要查的時候，就說查起來很困難，推託說找不到爆料者，各種證據不足的說詞，那當初政府到底怎麼如何證實有這件事？東森主持人劉寶傑一直要政府趕快去查他，有查嗎？有詢問嗎？
王鴻薇公開呼籲陸委會， 爆料者沒有匿名，就請沈伯洋提供相關事證，這些東西已經放在他那邊「兩個月」了，堂堂一個中華民國立委，竟然都沒有人理他，這真的太過分了，她也要請相關單位要上緊發條，包括放走嫌疑人必須有人出來負責，請嚴查到底，勿枉勿縱。