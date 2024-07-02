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美債殖利率勁揚！外匯專家解析原因　日圓不妙恐貶向165

▲美債殖利率勁揚，外匯專家解析原因，並預估日圓兌美元有可能貶破162，進一步挑戰165。（圖／記者顏真真攝）
▲美債殖利率勁揚，外匯專家解析原因，並預估日圓兌美元有可能貶破162，進一步挑戰165。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國公債殖利率大幅勁揚，美國10年期公債殖利率從4.2%附近爬升快到4.5%，支撐美元指數再靠向106，亞洲主要貨幣趴軟，日圓兌美元再創38年新低，快貶破162。外匯專家陳有忠今（2）日受訪時表示，美債殖利率走揚與美國總統大選有關，隨著川普勝選可能性上升，市場擔心美國財政赤字更嚴重，若又加徵關稅將加劇美國通膨，降息時程恐再遞延，支撐美元強勢，加上美日利差續擴大，更不利日圓表現，有機會貶破162，並向下個關卡165邁進  。

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台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時分析，這波美債殖利率勁揚，與美國總統大選有關，隨著川普贏得美國總統選舉的可能性上升，大家擔心以川普過去強勢作風，若川普再上台，可能讓美國財政更加惡化，財政赤字恐更嚴重，讓大家不敢握有美債，尤其川普又拋出對美國所有進口商品徵收10%關稅及禁止移民的政見，可能讓美國通膨大幅攀升，也導致近來美債殖利率再度走揚。

一旦美國通膨又攀升，美國降息時程可能再遞延，就有辦法支撐美元。陳有忠表示，近日美元沒什麼跌，就是因為美債殖利率勁揚，這也促使日圓兌美元又大貶，美債殖利率上去，美日利差再擴大，更加不利日圓走勢，加上日本央行也沒明顯阻貶動作，也讓市場做空日圓更肆無忌憚。

陳有忠認為，日本3個結構性問題短期難解，一、美日利差擴大，日圓利率太低，成為全球最大融資貨幣，因此，會借日圓去海外投資套利，導致日本資金外流；二、日本央行喊「脫離零利率」仍是口是心非，左手貨幣趨緊，右手卻在放錢，進場購債壓低利率，又把日圓放出來，折損緊縮貨幣效果，無法有效縮表；三、日本債務太龐大，占GDP達2.5倍，每天都有舊債到期，只能發新債還舊債，10年債利率突破1%，就會很緊張，因為發債成本會墊高，因此，就得壓低利率，進場購債。

陳有忠說，日本這3個結構性問題，短期無法快速解決，日本政府面臨無解難題，日圓要止貶回升，只能寄望在「美元」身上，等美元自然滑落，即美國降息，日圓才有回升機會，只是若川普再當選美國總統，在美國財政可能進一步惡化及通膨揮之不去，美國降息時程恐再延後。

由於日圓兌美元貶勢再起，目前已貶破161，一度下探161.727元再創38年新低價，陳有忠預估，日圓兌美元貶破160之後，下一個挑戰關卡就是165價位，因此，目前看是有機會進一步貶破162，向165邁進。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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