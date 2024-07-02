美債殖利率勁揚！外匯專家解析原因　日圓不妙恐貶向165

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一旦美國通膨又攀升，美國降息時程可能再遞延，就有辦法支撐美元。陳有忠表示，近日美元沒什麼跌，就是因為美債殖利率勁揚，這也促使日圓兌美元又大貶，美債殖利率上去，美日利差再擴大，更加不利日圓走勢，加上日本央行也沒明顯阻貶動作，也讓市場做空日圓更肆無忌憚。
陳有忠認為，日本3個結構性問題短期難解，一、美日利差擴大，日圓利率太低，成為全球最大融資貨幣，因此，會借日圓去海外投資套利，導致日本資金外流；二、日本央行喊「脫離零利率」仍是口是心非，左手貨幣趨緊，右手卻在放錢，進場購債壓低利率，又把日圓放出來，折損緊縮貨幣效果，無法有效縮表；三、日本債務太龐大，占GDP達2.5倍，每天都有舊債到期，只能發新債還舊債，10年債利率突破1%，就會很緊張，因為發債成本會墊高，因此，就得壓低利率，進場購債。
陳有忠說，日本這3個結構性問題，短期無法快速解決，日本政府面臨無解難題，日圓要止貶回升，只能寄望在「美元」身上，等美元自然滑落，即美國降息，日圓才有回升機會，只是若川普再當選美國總統，在美國財政可能進一步惡化及通膨揮之不去，美國降息時程恐再延後。
由於日圓兌美元貶勢再起，目前已貶破161，一度下探161.727元再創38年新低價，陳有忠預估，日圓兌美元貶破160之後，下一個挑戰關卡就是165價位，因此，目前看是有機會進一步貶破162，向165邁進。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。