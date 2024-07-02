名家論壇》泰華眼裡的泰國／寺廟庇護了流浪狗及孩子們

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當然，拋棄動物是很殘忍的事情，但如果經濟條件不允許，有時候也是無奈之舉。自己都沒飯吃了，哪還有錢買東西給這些寵物呢？因此，有些人會把寵物帶到寺廟裡去。那麼，如果泰國人連養孩子的錢都沒有該怎麼辦呢？我們不討論該不該這麼做，但來看看他們實際上會怎麼做。正如你所想的，泰國人會把孩子帶到寺廟，讓他們住在那裡。但在走到這一步之前，他們通常會先把孩子寄放在親戚家。
如果你了解一些泰國歌手的背景，你會發現很多人都是這樣的情況。他們的家庭來自東北部，但由於經濟困難，孩子們被送到南部的親戚家。等情況好轉後，他們會跑去曼谷找工作，然後再去其他地方。這與流浪狗和流浪貓很相似，它們會去有食物和住所的地方。聽起來很痛苦，但在這個過程中也衍生出了很多新的事物。
除了音樂，還有大家熟悉的大城糖絲卷。你有印象嗎？大城街頭常見的那種像米粉一樣細絲的甜食，用春捲皮包著。這種糖絲卷的出現也是因為經濟困難，許多人不得不遷移到不同的地方，帶著自己擅長的手藝，結合新地方的特色，創造出新的產品。雖然糖絲卷是大城的名產，但其實發明者並不是大城人，這種甜點的主要來源也與大城無關。唯一的關聯是，發明這種甜點的人後來在大城生活了，他也是外地人。
我舉的例子可能聽起來很浪漫，到處流浪，然後寫出一首歌，或發明一個甜點，最終成為泰國文化歷史的一部分，但能夠這樣痛苦又完美地成功的人很少。那其他人該怎麼辦呢？答案是，很多父母會把孩子送到寺廟。這並不是殘忍的行為，事實上，回到我們前面提到的內容，過去孩子們要讀書，通常都會去寺廟。寺廟裡有和尚，和尚不僅會教他們讀書，還會通過日常生活教導他們一些好的思想和價值觀。孩子們在寺廟裡會幫忙做一些事情，比如打掃或在和尚化緣時幫忙提東西。這些孩子通常從小就在寺廟裡生活，長大後也繼續在寺廟裡幫忙。
有些家庭甚至會讓孩子從小就當和尚，並一路當到終身。雖然我認為很少有小朋友會主動說想當和尚，但實際上，由於家庭經濟困難，當和尚往往是最好的出路。正如我之前提到的，當和尚還是有機會讀書，只是學的不是普通的課程，而是佛教經典。總之，寺廟對於泰國人來說是一個非常重要的地方。
●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團
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