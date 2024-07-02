出席美國國慶酒會 陳其邁：現在是台美關係最好的時刻
高雄市長陳其邁受邀出席美國在台協會高雄分處1日舉辦的美國國慶酒會，陳其邁除感謝美國對台灣的支持，更指出現在是台灣與美國關係最好的時刻外，且台美雙方在經貿、科技、公共衛生等領域都有非常緊密的合作，尤其是民主精神連結台灣及美國的友情，也是促進地區和平穩定的重要力量；也向即將卸任的美國在台協會處長孫曉雅（Director Sandra Oudkirk）促進台美合作的貢獻表達感謝。
記者郭凱杰／高雄報導
昨(1)日晚間陳其邁應邀出席美國國慶酒會，特別致贈高雄城市市景紀念牌以及排灣族琉璃珠項鍊等禮品給即將於今夏離任的孫曉雅，希望孫曉雅只要看到項鍊就會想到台灣有非常想念妳的好朋友。而孫曉雅也立刻戴上排灣項鍊與耳飾，雙方熱情互動展現深厚友誼。
陳其邁指出，現在是台灣與美國關係最好的時刻，台灣及美國共享民主、自由及人權等價值，美國對台灣在民主價值的支持彌足珍貴，對台灣而言非常重要。
美國在台協會孫曉雅將於今夏離任，陳其邁也代表高雄市民誠摯感謝三年多來，孫曉雅對台美關係的支持、促進台美合作的卓越貢獻。陳其邁表示，孫曉雅到訪南台灣的頻率非常高，就像在地人一樣與大家互動，「在我們心目中，孫曉雅是我們台灣的家人，對於孫處長要離開台灣，我們都感到不捨。」
陳其邁也歡迎孫曉雅常回台灣及高雄，並代表原住民夥伴感謝孫曉雅於原住民朋友的關心，希望孫曉雅以後看到排灣族琉璃手工項鍊，就可以想到台灣的好朋友。