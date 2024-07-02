北大西洋超強颶風肆虐！台灣「何時會有颱風」 賈新興估這時間
今年颱風狀況異常安靜，1至6月西北太平洋僅2個颱風生成，7月進入颱風季後，也尚未颱風可能生成的訊號，反而是北大西洋近期發展出超強颶風「貝里」（Beryl），將對南美洲造成威脅；氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，以目前大環境來說，有利颱風生成環境預估於8月6日左右建立，並持續到9月10日前後。
記者張志浩／綜合報導
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，北大西洋今年第2個颶風「Beryl」目前位於加勒比海，近期猛爆增強，已是五級颶風，等同強烈颱風前段班，風眼清晰可見，未來24小時都是顛峰狀態。從衛星雲圖也可以看見，「Beryl」的外型相當圓潤，結構非常扎實。
由於前方垂直風切偏強，即便有高海溫及海水熱焓量支持，「Beryl」要維持目前巔峰狀態有難度，明（3）日起就逐漸減弱，並繼續往穿越加勒比海，掠過牙買加，最後侵襲墨西哥。
而台灣所處的西北太平洋，賈新興指出，太平洋高壓偏強的環境還要維持一段時間，以美國系級模式預測，大約在7月16日之後，台灣南方水氣會增多，並持續至8月中旬，而有利颱風生成環境， 預估從8月6日左右建立，並持續到9月10日前後。
氣象署預報中心主任陳怡良則指出，今年6至11月，預估將有2至4個颱風接近台灣，與往年相比「正常偏少」，最主要的原因在於「反聖嬰現象」逐漸成型，歷史上反聖嬰年氣溫更熱、颱風生成較少，不過生成位置會「更靠近台灣」。