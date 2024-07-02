盧秀燕宣佈國中小「陪你長大」計畫 花4.5億元更換可調式課桌椅
台中市長盧秀燕今（2）日宣佈「陪你長大」計畫，市府將斥資4.5億元為國中小學全面升級「可調式課桌椅」，自今年起分3年編列預算逐年汰換。教育局表示，第一年以高年級學生為優先，由於暑假後新學年採購不及，最快年底汰換第一批。
記者顏幸如／台中報導
台中市有22萬多名國中小學生，全市25萬組課桌椅中，平均僅3成課桌椅為可調整式，另5成以上逾使用年限，老舊、不穩。盧秀燕說，以往每學期到大禮堂尋找符合自己體型的課桌椅，再搬到教室，是很多人的成長回憶，但小朋友每年長得不一樣，有時才過兩個月又長高了，卻沒辦法換桌椅，因此擁有一套「陪你長大」的課桌椅是非常重要的。
盧秀燕說，為免美意流於主管機關自己的美好想像，市府特別請教育局針對90班近3千名學生、2千名家長進行調查，發現有6成4以上學生、7成5家長偏好可調式課桌椅。
她指出，可調式課桌椅符合人體工學，對視力健康也好，更能協助維持良好坐姿，讓學生健康學習。因為經費龐大、過去預算比例太小，無法大規模更換，這次市府展現魄力，讓孩子得到更好的學習環境。第一年以高年級學生為優先，更換5.7萬套須1.7億，後續再逐年汰換。
教育局長蔣偉民指出，傳統的固定式課桌椅每套約2千元，可調式課桌椅每套3到4千元，因採購需要作業時間，暑假後新學年開學時，第一批新式課桌椅在還來不及更新，最快在年底或明年初汰換；另私立國中小學財務自主，國中小學課桌椅汰換計畫不包括私立國中小學。