桃園中壢連2天清晨停電！4961戶受影響 台電致歉：都是松鼠碰觸
衛生福利部桃園醫院1日上午突停電，使得掛號、領藥等系統受影響，不料今（2）日清晨6時10分，中壢區龍昌路、中山東路三段、龍東路以及八德區長興路也傳出停電，共4961戶受影響，台電桃園區處經查後稱兩起停電事故都與松鼠碰觸有關，對於停電事故影響用戶，台電公司深感抱歉，將派員協助輔導用戶檢視保護電驛設定，未來將加強配電設備維護點檢，以減少停電事故發生。
記者林莞茜／綜合報導
針對部逃停電事故，台電桃園區處表示，因中壢區興仁路一段附近有松鼠遭電擊，影響到饋線瞬間壓降約10秒，台電隨即恢復正常電壓供電，經電洽部桃中控室確認僅瞬間壓降，但因內部低壓配電盤跳脫，需人工復歸，因為半夜人力不足，故直至上午8時30分許才全數復歸完成。
而今日上午6時10分，台電人員經巡查發現中壢區龍昌路、中山東路三段、龍東路以及八德區長興路等一帶4961戶停電，經查是松鼠碰觸導致高壓斷線造成欠相事故停電，台電獲報後立即派員搶修，第一時間轉供復電九成（4450戶），餘511戶已於上午7時36分全線復電。
台電桃園營業處表示，兩起停電事故都與松鼠碰觸有關，對於停電事故影響用戶，台電公司深感抱歉，將派員協助輔導用戶檢視保護電驛設定，未來將加強配電設備維護點檢，以減少停電事故發生。