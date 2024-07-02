林佳龍頒「特種外交獎章」給孫曉雅 感謝任內美增強我防衛能力
美國在台協會處長孫曉雅即將卸任，外交部長林佳龍今（2）日特頒發「特種外交獎章」，表彰孫曉雅過去3年來為推動台美實質夥伴關係做出的傑出貢獻。林佳龍強調，孫曉雅任職期間，「我們見證了雙邊在安全、貿易、文化和國際參與等各個領域的合作，取得了前所未有的進展」。這次頒發獎章不僅是認可孫曉雅的貢獻，更是重申台灣將持續致力於進一步加強台美關係。
記者林詠青／台北報導
AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）即將卸任，美國在台協會華盛頓總部已於今年5月28日宣布，美國駐日本大使館公使谷立言（Raymond Greene）將於今夏接任。外交部長林佳龍今天在外交部大禮堂頒發「特種外交獎章」予AIT台北辦事處長孫曉雅，兩人接受貴賓祝酒寒暄。林佳龍致詞表示，從孫曉雅接任處長3年來，對加強台灣與美國之間的聯繫方面表現出了巨大貢獻。「在她任職期間，我們見證了雙邊在安全、貿易、文化和國際參與等各個領域的合作，取得了前所未有的進展。」
林佳龍進一步強調，台灣站在捍衛民主、反對威權擴張主義的前線。
在孫曉雅任期內，「美國一直保持著對台灣堅如磐石的承諾」，加強台灣防衛能力。除了幾週前宣布第15次對台軍售外，美方還將軍援台灣，並鼓勵民主陣線志同道合的國家，表達對台灣國際參與、兩岸和平的支持。對於台美關係在台美21世紀貿易倡議協議等多元領域持續擴大，也特別令人振奮。孫曉雅致詞時，也特別表示，她希望以「下次見」（see you later）來取代「再見」（goodbye），與台灣保持良好關係。